VIDEO Nakon noćnih nereda i 57 privedenih policija sazvala izvanrednu konferenciju za medije! Oglasit će se prvi čovjek splitske policije

Nakon niza navijačkih incidenata koji su posljednjih dana potresli Split, a posebno sinoćnjih nereda u samom središtu grada, policija je najavila obraćanje javnosti uoči večerašnjeg susreta Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

Kako je priopćila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, načelnik Marko Srdarević danas će dati izjavu vezanu uz osiguranje javnog okupljanja i nogometne utakmice između HNK Hajduk i FC Ajax. Izvanredna konferencija dolazi nakon noći tijekom koje je policija intervenirala kako bi spriječila sukob većih razmjera, a privedeno je čak 57 osoba.

Policija spriječila sukob više stotina navijača

Podsjetimo, kako je Dalmacija Danas ranije izvijestila, u srijedu navečer, 14. listopada, oko 23:30 sati došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u središtu Splita. Policijski službenici uporabom sredstava prisile spriječili su sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir ponovno je uspostavljen nakon 15 minuta.

Prema prvotnom policijskom izvješću, nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je 57 osoba privedeno.

U bolnici završila dvojica Nizozemaca, pojavila se i nova snimka nereda

Ipak, jutros su stigle dodatne informacije iz splitske bolnice. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga za Dalmaciju Danas potvrdila je da su tijekom noći medicinski obrađena još dvojica nizozemskih državljana. Obojica su zadobila lakše tjelesne ozljede te su nakon obrade otpuštena iz bolnice.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila i nova snimka nadzorne kamere koja prikazuje sinoćnje nerede na splitskoj Rivi. Video u trajanju od minute i 48 sekundi objavio je češki portal Hooligans.cz, specijaliziran za praćenje nogometnih navijačkih skupina.

Split pod pojačanim policijskim nadzorom

Neredi su dodatno podigli napetosti uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaxa, koja se na Poljudu igra s početkom u 18:45 sati. Splitska policija posljednjih dana ima pune ruke posla zbog niza incidenata povezanih s dolaskom nizozemskih navijača, a današnje obraćanje načelnika Marka Srdarevića trebalo bi donijeti dodatne informacije o sigurnosnoj situaciji i policijskim mjerama uoči utakmice.

15.10.2026, Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download.

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