VIDEO Najam preko pola milijuna dolara tjedno: U Split uplovila super luksuzna istraživačka jahta, ima vlastiti helikopter, podmornicu...

Danas smo pred splitskom plažom Kaštelet snimili “Pink Shadow”, 58-metarsku SeaXplorericu kojom Damen Yachting demonstrira da polarni istraživač može izgledati poput supermodela. Čelični trup s Ice-Class certifikatom skriva autonomiju od 30 dana i domet od 5 000 nautičkih milja, što znači da ova dama bez dopune goriva stiže od Splita do Grenlanda – i natrag. “Željeli smo brod koji će se jednako dobro osjećati u tropima i u paklenoj hladnoći arktičkog leda,” objašnjava glavni projektant linije SeaXplorer, Enrique Tintore.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U brodogradilištu u Antalyi ugrađena su dva MTU-a od po 2 029 KS; pri ekonomičnoj brzini od 11 čvorova buka se na krmi jedva čuje, a ispušni plinovi prolaze kroz sustav SCR filtracije kako bi se emisije dušikovih oksida svele na minimum. Brod troši manje goriva od većine jahti slične duljine, a od leda ga štite posebno ojačane kobilica i pramčani rešetkasti luk. Helipad na pramčanom nadgrađu nosi D-13 helikopter i ima vlastiti hangar, dok dva krana na krmi mogu spustiti podmornicu, desetmetarski tender ili kontejner s mobilnom laboratorijskom opremom – kombinacija kakvu rijetko viđamo na Jadranu.

Za pomorske “igračke” predviđeni su i seabobovi, fliteboardi, sklopivi jedrenjak te ronilački centar s dekompresijskom komorom. Kada se bokovi beach-cluba otvore, 120 m² krmenog kokpita pretvara se u viseću terasu tik nad morem, pa ne čudi da je upravo ta zona prošle godine osvojila nagradu Outstanding Exterior Design (40–59,9 m) na Boat Design & Innovation Awards.

Interijer koji spaja džunglu i cigar-lounge

Unutrašnjost “Pink Shadowa” potpisuje londonski studio Design Unlimited, a tema je “ekspedicija Amazonom u privatnom kinu” – tamno orahovo drvo susreće zelene tapiserije i ružičaste akcentne linije koje podsjećaju na ime jahte. Glavni salon uokviren je panoramskim staklenim stijenama; u nastavku se nalazi “observation lounge” čiji se prozori protežu gotovo 270 stupnjeva oko pramca. Gosti – njih dvanaest raspoređenih u šest kabina – biraju između infinity bazena, spa-zone u pramčanom dijelu i teretane koja se otvara na bok.

Ipak, najtraženiji kutak ostaje Habana Room, privatni cigar-lounge čiji humidor čuva više od stotinu etiketa kubanskih klasika. “To je kao filmska ekspedicija Amazonom, samo s Michelinovim menijem i helipadom na krovu,” smije se jedan od članova posade dok pokazuje skriveni vinski podrum s 500 boca. Interijer se oslanja na održive materijale – palube su od sintetičkog, recikliranog tikovca, a sustav za obradu otpadnih voda omogućuje brodu da tjednima ne ispušta ništa u more u osjetljivim ekosustavima.

Zaštitu okoliša prati i digitalni sustav “silent mode” koji noću gasi nepotrebne agregate i koristi litij-ionske baterije. Upravo zahvaljujući toj tehnologiji “Pink Shadow” je 2024. ušla u uži izbor za Eco Award časopisa Yachts International. Gostima to znači da u arktičkim fjordovima mogu promatrati kitove bez vibracija i buke, a u tropskim uvalama spavati pod zvijezdama dok brod lebdi gotovo bešumno.

Tko stoji iza projekta?

Iza ove ploveće tvrđave stoji prof. Hans Georg Näder, predsjednik njemačkog medicinskog diva Ottobock i vlasnik glasovitog jedrenjaka Pink Gin VI. Nakon što je 2021. prodao 45-metarski support brod istoga imena, odlučio je izgraditi dvostruko veći istraživački brod “s dovoljno prostora da obitelj stane u jedan helikopter”. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 90 milijuna eura, a Näder kaže da je “želio jahtu koja može pratiti Pink Gin VI na arktičkoj ruti, a opet ponuditi udobnost pet-zvjezdica.”

Charter brokeri već oglašavaju ljetni itinerar Mediteran–Jonsko more po 510 000 dolara tjedno, što uključuje helikopter, podmornicu i kompletnu posadu od 18 članova. Stručnjaci tvrde da “u ovoj veličini ne postoji jahta koja kombinira ovoliku količinu igračaka i operativnih scenarija, od heli-skijanja do ronjenja na olupinama.” Näder je pritom ostao vjeran ružičastoj paleti; iako je trup maslinasto-zelen, detalji interijera jasno odaju “Pink DNK” – od kožnatih jastuka do personaliziranih čaša s gravurom sjene flaminga.

Ako “Pink Shadow” u idućim danima još zaplovi splitskim akvatorijem, prizor 58 metara arktičkog luksuza zasigurno će postati jedna od onih morskih ljetnih razglednica koje se prepričavaju i kad se turisti raziđu, a Jadran opet utihne – ružičasti trag u plavome, podsjetnik da granice istraživanja danas počinju upravo ovdje, pred Kašteletom.

Glavne specifikacije DimenzijeVrijednostDuljina58,3 m (191’3”)Širina11 mGaz3,6 mBruto tonaža1 091 GTGosti12 u 6 kabinaPosada17-18 Pogon i autonomija 2 × MTU 12V4000 M65R (2 029 KS svaki) Maks. brzina 14–14,5 kn; krstareća ~13 kn Doseg 5 000 nm pri 11–11,5 kn Spremnik goriva 188 000 l Stabilizatori na sidru i u plovidbi D-13 heli-pad + hangar: vlasnik i gosti često lete helikopterom na heli-ski ili istraživačke izlete. Dive-centar s dekompresijskom komorom i zasebnim skladištem za podmornicu/tendere. Submersible & toys: seabobovi, fliteboardi, motocikli, pa čak i sklopivi jedrenjak. Infinity bazen i „beach-club” čiji se bokovi otvaraju za morski lounge.