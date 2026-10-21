VIDEO Na otkrivanju Armadina murala odjekivala pjesma koja slavi Pavelića i zločine nad Srbima

Na predstavljanju novog murala Armade na Vežici u Rijeci prošle subote puštala se pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", poznata po stihovima u kojima se veličaju ustaški zločini nad Srbima i odaje počast poglavniku NDH Anti Paveliću, piše Jutarnji list.

Na snimci događaja, koja se pojavila na društvenim mrežama, vidi se okupljanje ispred murala u Kvaternikovoj ulici, uz baklje, dimne kutije i svjetlosne efekte. Na muralu su iscrtani dvoglavi orao, hrvatski grb i obilježja HNK Rijeke, a autor je riječki umjetnik Vito Trkulja.

O otkrivanju murala izvijestio je Novi list, opisujući događaj kao iskaz riječkog identiteta i privrženosti grada i nogometnom klubu. No snimka okupljanja zabilježila je i puštanje pjesama koja otvoreno veliča zločine ustaškog režima.

"Jasenovac i Gradiška Stara" povezuje ustaške koncentracijske logore Jasenovac i Staru Gradišku s počiniteljima zločina. U tekstu se spominju ustaški zapovjednici Maks Luburić i Jure Francetić, pjevajući o ubijanju Srba i njihovim tijelima koja Neretva nosi prema Jadranu te se pozdravlja Ante Pavelić.

Riječ je o pjesmi čiji su stihovi otvoreno proustaški i koja je velika zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata nad civilima, prije Srba, piše Jutarnji list.

Ovo su, među ostalim, stihovi pjesme:

"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara"

"U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila"

"Ko je reka, jeba li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća"

"Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića"

Sadržaj pjesme nedvosmisleno veliča ustaškog režima NDH i zločine počinjene nad Srbima tijekom Drugog svjetskog rata.