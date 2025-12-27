VIDEO Na Obrovu konobari trčali za glavnu nagradu od tisuću eura, evo tko je pobjednik

U Splitu se danas održava Treća tradicionalna božićna utrka konobara, u sklopu adventskog programa Besa Me Mucho – Advent na Obrovu. Natjecanje je počelo u 16 sati u ulici Obrov i bilo je otvoreno za sve konobare i ugostitelje željne dobre zabave i natjecateljskog duha.

Sudionici se natječu u ekipama po četvero, trčeći cijelom dužinom ulice Obrov, a pobjednik svake skupine plasira se u finale. Zadatak je dostaviti jednu bocu Jack Daniel’sa s pripadajućim čašama, Colom, pepeljarama i krpicom za brisanje stolova – bez prolijevanja.

Okupilo se mnoštvo Splićana da poprate ovu već tradicionalnu utrku, a sigurni smo da svatko navija za svog konobara. Na terenu je Siniša Vickov, koji uživo donosi atmosferu utrke.

Osigurane nagrade

Za najbolje su osigurane vrijedne nagrade: pobjednik osvaja 1.000 eura, drugo mjesto bocu Jack Daniel’s Old No.7 od tri litre, a treće Gentleman Jack od 0,7 litara.

Natjecanje prati četvero sudaca s poznate splitske ugostiteljske scene, a tu je i “VAR” sustav – publika glasno reagira na svako prolijevanje ili razbijanje tacne.

Evo tko je pobjednik

U finalu trke konobara završili su Matej Čelan, koji je ujedno i pobjednik, Mihael Sablić, Tomislav Jukić i Domagoj Maleš.

"Dobar je osjećaj. Znao sam da ću dobit, bio sam siguran u sebe, kao i uvijek. Doveo sam i svoje kolege da me bodre. Tajna je u mojem ludilu, kažu da sam bolestan malo i možemo reći da je to dobilo. Bila je jaka konkurencija, bojao sam se par momaka, ali uspio sam. U najgoru ruku idem radit, a oni će pit, i naći ćemo nekako za potrošit nagradu", kazao je Matej iz Duća.

"Prije tri godine je bila prva utrka konobara i od tada je postala tradicionalna. Važno je da što više boca i čaša ostane na tacni i da što prije dođete do cilja. Pobjednik je došao do cilja bez ijednog prolivenog pića, zaista nije imao kaznenih bodova, samo je prošetao do kraja", kazao je organizator.

"Ovo nije ništa novo, radi se po otocima i cijeloj Europi, mi smo to napravili samo na svoj način", dodaje.