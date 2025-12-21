VIDEO Na hotelu Marjan radnici rade i nedjeljom

Radovi na obnovi i dogradnji hotela Hotel Marjan, smještenog na splitskoj Zapadnoj obali, nastavljaju se bez prekida, čak i tijekom vikenda. I ove nedjelje ujutro radnici su bili aktivni na gradilištu, gdje se izvodilo podizanje novog kata na tornju hotela.

Prema zatečenom stanju na terenu, građevinski zahvati odvijali su se u ranim satima, a radnici su bili raspoređeni na višim etažama objekta, što svjedoči o intenzivnoj dinamici radova i nastojanju investitora da projekt napreduje prema planu.

Hotel Marjan, jedan od prepoznatljivih simbola splitske obale, prolazi kroz opsežnu rekonstrukciju i nadogradnju koja već dulje vrijeme izaziva pozornost javnosti. Završetak radova i otvaranje hotela predviđeni su za kraj 2026. godine, kada bi obnovljeni objekt trebao značajno utjecati na turističku ponudu i vizuru grada.