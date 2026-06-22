VIDEO Munje uzrokovale niz požara od Zadra do Splita: Najgore je kod Prokljana

Nakon što su u nedjelju udari groma uzrokovali više požara, slična situacija zabilježena je i u ponedjeljak na šibenskom području.

U Zadarskoj županiji gorjelo je kod Crvene Luke, a požar je stavljen pod kontrolu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz šibenskog Županijskog vatrogasnog centra nešto prije 16 sati izvijestili su o dva aktivna požarišta koja su, prema prvim informacijama, također povezana s grmljavinskim nevremenom.

Na području Poda u gašenju sudjeluju 33 vatrogasca s deset vatrogasnih vozila, dok se s požarom kod Prokljana bori 20 vatrogasaca uz pomoć šest vozila.

Požari su zabilježeni i kod Bilica, kao i na Čiovu i u Parku prirode Telašćica (fotografirano niže).

Vatrogasne snage i dalje su na terenu, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se nakon što situacija bude stavljena pod kontrolu.

Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je zahvatilo dijelove Dalmacije posljednjih dana uzrokovalo je više požara izazvanih udarima groma, zbog čega su vatrogasci bili angažirani na više intervencija diljem županije.

