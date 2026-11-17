Turistička zajednica grada Splita predstavlja novi promotivni film „SPLIT. Just Run With It.”, koji kroz dinamičnu i duhovitu priču, lokalne ljude, prepoznatljive gradske lokacije i autentičan dalmatinski duh poziva gledatelje da zastanu na trenutak, prepuste se atmosferi grada i dožive Split na poseban način.

Što se dogodi kada jedan Dalmatinac, mala torba i neobična misija pokrenu priču kroz Split? Odgovor donosi novi promotivni film Turističke zajednice grada Splita, koji gledatelje vodi na dinamično putovanje gradom, ali i u njegovu svakodnevicu, karakter i način života.

U središtu priče nalazi se Diego, Dalmatinac koji trči ulicama Splita noseći malu torbu. Njegova ruta vodi od Žnjana i Bačvica, preko Pazara, Dioklecijanove palače, Ribarnice i Rive, sve do Marjana i Poljuda. Na tom putu susreće lokalne stanovnike i prolaznike, a kroz spontane situacije, humor i prepoznatljive zvukove grada otkriva se Split kakav živi svaki dan – grad bogate kulture, gastronomije, sporta i ljudi koji mu daju poseban karakter.

Posebnost filma krije se u načinu pripovijedanja. Bez klasične naracije i dijaloga, atmosferu stvaraju zvukovi grada, kratka dovikivanja, glazba i nezaobilazno klapsko pjevanje. Gledatelj tako ne dobiva samo niz razgledničkih prizora, već priliku da osjeti ritam i energiju Splita.

Misterij koji prati Diegovu torbu zadržava pažnju sve do završetka, kada se otkriva njezin sadržaj i razlog cijele utrke. Završnica na Poljudu donosi snažnu poveznicu s Hajdukom, simbolom koji nadilazi sport i predstavlja važan dio identiteta, pripadnosti i emocije grada.

„SPLIT. Just Run With It.” poziva domaću i međunarodnu publiku da grad upozna iz nešto drukčije perspektive – kroz male susrete, spontane trenutke i autentične prizore svakodnevnog života. Umjesto klasičnog turističkog predstavljanja, film donosi zaokruženu priču koja spaja humor, toplinu, lokalni karakter i emociju.

Film traje 2 minute i 33 sekunde, a realizaciju potpisuje produkcijska kuća BEEP FILMS. Redatelj je Danijel Bolić.

Novim promotivnim filmom Split se predstavlja ne samo kao turistička destinacija, već kao grad koji se najbolje upoznaje kroz njegove ljude, ulice, okuse, zvukove i emocije.

Film je dostupan za gledanje na službenim komunikacijskim kanalima Turističke zajednice grada Splita.