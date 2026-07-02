VIDEO Modrić i Malkovich u novom turističkom hitu: Hrvatska se svijetu predstavlja kroz more, emociju i magiju Vatrenih

Novi promotivni film hrvatskog turizma "CROATIA – I hear it's beautiful" dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

Ovoga puta, uz holivudskog glumca hrvatskih korijena Johna Malkovicha, glavnu ulogu ima proslavljeni hrvatski nogometaš i kapetan Vatrenih Luka Modrić. Film nosi naziv "CROATIA – I hear it's beautiful ft. Modrić & Malkovich", a kroz simpatičnu i duhovitu interakciju dvojice protagonista gledatelje vodi u Hrvatsku, zemlju impresivne prirode, autentičnih doživljaja i raznolike turističke ponude.

Malkovich otkriva čaroliju Morskih orgulja

U novom filmu Malkovich, na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke, iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju Morskih orgulja u Zadru. Riječ je o jedinstvenoj atrakciji koja na originalan i poseban način približava ljepotu Hrvatske kao destinacije koja već godinama osvaja goste iz cijelog svijeta. Upravo je poruka filma jasna: bez obzira na godine, godišnje doba ili trenutak u životu, uvijek je pravo vrijeme za posjet Hrvatskoj.

Ljepota Hrvatske povezana s elegancijom Modrićeve igre

Film simbolično povezuje ljepotu hrvatskih krajeva s elegancijom, lakoćom i virtuoznošću igre Luke Modrića, jednog od najvećih nogometaša u povijesti hrvatskog sporta.

Njegovo umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta, a sada je postalo i dio snažne turističke priče kojom se Hrvatska predstavlja međunarodnoj publici. Poruka filma sažeta je u rečenici: "Dobro došli u zemlju čija je morska melodija jednako čarobna kao igra Luke Modrića."

Kreativni direktor ponovno Pete Radovich

I na ovom promotivnom filmu ulogu kreativnog direktora imao je Pete Radovich, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena. Iz Hrvatske turističke zajednice ovim su putem zahvalili Hrvatskom nogometnom savezu, izborniku Zlatku Daliću, kapetanu Luki Modriću i svim reprezentativcima na suradnji i povjerenju tijekom realizacije projekta.

Vatrenima su, ujedno, poželjeli puno uspjeha u večerašnjoj utakmici.