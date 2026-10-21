VIDEO Moćni Rafalei ponovno u akciji! Hrvatski i francuski piloti zajedno uvježbavaju zračnu borbu

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu danas je održana prezentacija zajedničkih aktivnosti hrvatskih i francuskih eskadrila opremljenih višenamjenskim borbenim avionima Rafale.

Aktivnosti traju od 19. do 23. listopada, a uključuju pilote, zrakoplovne tehničare i drugo osoblje 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Lovačke eskadrile 1/5 Vendée francuskih Zračnih i svemirskih snaga.

Hrvatski i francuski zrakoplovci zajednički lete, uvježbavaju zrakoplovne tehničare, podižu razinu interoperabilnosti i provjeravaju operativne sposobnosti.

Poseban naglasak stavljen je na primjenu NATO-ova koncepta ACE (Agile Combat Employment) – agilnog borbenog raspoređivanja zrakoplovstva.

Fokus NATO-ova koncepta je na brzom razmještaju zrakoplova, djelovanju s različitih lokacija, povećanju sposobnosti preživljavanja zračnih snaga i održavanju kontinuiteta zračnih operacija.

Zajedničke aktivnosti pilota u zraku i zrakoplovnih tehničara na zemlji

U izjavi za medije zapovjednik 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadir Davor Turković rekao je da pripadnici dvaju ratnih zrakoplovstava u aktivnosti djeluju u dva sloja. Prvi je u zraku, pri čemu posade Rafalea zajednički lete i uvježbavaju se u zračnoj borbi. Drugi je na zemlji, gdje tehničari uvježbavaju operabilnost u opsluživanju i održavanju zrakoplova.

Zapovjednik francuskog kontingenta i pilot Rafalea bojnik Nicolas napomenuo je da njegova postrojba prvi put djeluje u Hrvatskoj, i to s ukupno tridesetak pilota, tehničara i specijalista te tri aviona Rafale. Zahvalio je 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na dobrodošlici, postrojenjima i resursima koji su im dani na raspolaganje te na izvrsnoj potpori. Vezano uz ključne ciljeve aktivnosti, istaknuo je: “Imamo dobru suradnju s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, koje je naš veliki partner.”

Zrakoplovni tehničari 191. eskadrile lovačkih aviona HRZ-a spremni za održavanje i hrvatskih i stranih Rafalea

Zapovjednik Satnije za tehničko održavanje i opsluživanje aviona Rafale 191. eskadrile lovačkih aviona satnik Marko Jozinović izrazio je zadovoljstvo održavanjem ovakvih zajedničkih aktivnosti koje su značajne za zrakoplovne tehničare: “Naši zrakoplovni tehničari mogu u svakom trenutku i u bilo kojem vremenu primiti strani zrakoplov – Rafale i pregledati ga te vratiti nazad u let u što kraćem roku. S ponosom možemo reći da su zrakoplovni tehničari osposobljeni za ovakve aktivnosti.”