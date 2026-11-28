Nesvakidašnje scene viđene su u petak navečer na utakmici trećeg ranga poljskog nogometa između Stala iz Stalowe Wole i druge momčadi varšavske Legije. Iako su domaćini ostvarili spektakularan preokret i slavili s 3:2, rezultat je ostao u sjeni neobičnog incidenta iz završnice susreta.
U sudačkoj nadoknadi na travnjak je velikom brzinom uletio mladić na električnom romobilu. Dok je utakmica još trajala, vozio se među nogometašima, a za njim su u potjeru krenuli redari, piše poljski TVP Sport.
Mladić je uspio izmaknuti redarima, prijeći gotovo cijelo igralište i napustiti travnjak preko gol-aut linije. Sudac je zbog njegova upada morao nakratko prekinuti utakmicu.
Iznenadio i komentatora
Neobičan prizor iznenadio je i Adama Delimata, komentatora koji je utakmicu prenosio na platformi Poljskog nogometnog saveza PZPN+.
Istaknuo je da još nije svjedočio ovakvom upadu navijača na nogometni teren, a snimku događaja podijelio je i na društvenoj mreži X.
Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂
Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez…
No właśnie - kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦♂️ https://t.co/chXywy8SnW
— Adam Delimat (@a_delimat) November 27, 2026
Kako prenosi poljski Eurosport, snimka nesvakidašnjeg incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama i privukla pozornost ljubitelja nogometa izvan Poljske.
Spektakularan preokret ostao u drugom planu
Sama utakmica ponudila je obilje uzbuđenja. Legia je nakon samo 20 minuta igre vodila s 2:0 zahvaljujući pogocima Adama Ryczkowskog i Przemysława Mizere.
Domaćini su do 69. minute bili u rezultatskom zaostatku, a potom su u samo 16 minuta postigli tri pogotka. Strijelci su bili Maciej Śliwa, Jakub Jeleń i Maksymilian Hebel, koji je u 85. minuti realizirao kazneni udarac za konačnih 3:2.
Nakon kratkog prekida zbog mladića na romobilu utakmica je nastavljena i privedena kraju.
Stal se pobjedom popeo na osmo mjesto prvenstvene ljestvice, dok se druga momčad Legije nalazi na 13. poziciji.