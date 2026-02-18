VIDEO Mislite da bi prepoznali Matinu? Kušali smo krafne naslijepo, evo koje su dobile najbolje ocjene

Biste li pogodili odakle je krafna samo na osnovi njenog izgleda i okusa? Naši su novinari to pokušali, i nisu se proslavili.

Ako ste navikli stvari ostavljati za zadnji tren, onda znate da je pronaći krafne s marmeladom u najpopularnijim splitskim pekarama i slastičarnicama na pokladni utorak gotovo nemoguća misija. Sučić je na taj dan bio zatvoren, Oš' kolač je nakon neradnog ponedjeljka privukao velik red te su krafne nestajale brže nego su se pekle. U Bobisa su još od jutra bile rasprodane, baš kao i u dan ranije. A ovaj ih je dan ponestalo i u Biberona.

Ocijenili svaku kategoriju

Ne znamo za vas, ali mi smo na kraju s ulovom napustili četiri pekare - Preradu, Babić, Matu i Mlinar.

Naš stručni novinarski žiri, s ukupno više od pola stoljeća iskustva u jedenju krafni, odabrao je tri kategorije njihova ocjenjivanja: izgled, punjenje i masnoću. Krafne su komentirali ne znajući tko ih je proizveo. Najprije su ocijenili svaku kategoriju, zatim izračunali prosjek za svaku krafnu, i na kraju, kad su otkrili koje su opcije uopće imali, prema ocjenama pokušali zaključiti koja je stigla odakle.

Najvišu ocjenu dobio je Mlinar (3.9), najbliže mu je došla krafna kod Mate s prosjekom 3.5, zatim Prerada s prosjekom 2.4, a najgore je ovaj put prošao Babić s ocjenom 2.2. Nijednu pekaru, međutim, članovi žirija nisu točno pogodili - svakoj su pripisali pogrešnu krafnu.

Tako su bili uvjereni da je Babić dobio višu ocjenu, dok od Prerade nisu puno očekivali. Slavnu Matinu krafnu nisu prepoznali, a Mlinarovu su prvi put probali.

Matina ih je krafna, očekivano, osvojila odmah na prvu čvrstim oblikom i obilnim šećernim posipom, premda im je bila malo premasna. Prerada je s druge strane za izgled dobila čistu jedinicu, jer nije izdržala transport do redakcije, ali su je spasile ostale kategorije.

"Di god ih uzmete, nećete puno falit..."

Mlinar ih je ugodno iznenadio, posebno kvalitetom marmelade, dok je Babić ovih poklada podbacio na svim poljima.

"Di god ih uzmete, nećete puno falit. Nadan se da će vam doć one koje imaju dovoljno punjenja na prvom grizu i da se nećete udebljat", čitateljima je poručila naša novinarka Kate.

Ali možda tek poslije korizme.