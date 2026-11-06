VIDEO Mislila se na pitanju o Splitu: "Palača je negdje na moru", a onda se spomenulo i Panonsko more

U kojem se gradu nalazi Dioklecijanova palača? Za Splićane, a vjerojatno i većinu stanovnika Hrvatske, odgovor na to pitanje ne zahtijeva previše razmišljanja. No u srpskoj inačici popularnog kviza „Tko želi biti milijunaš?” upravo je to pitanje natjecateljici zadalo prilične glavobolje.

Kako prenosi Index.hr, u emisiji koja se prikazuje na televiziji Nova natjecateljica je morala odabrati jedan od četiri ponuđena odgovora: Split, Subotica, Maribor ili Herceg Novi.

Umjesto brzog odgovora, uslijedilo je poduže razmišljanje koje je ubrzo postalo hit na društvenim mrežama.

Znala je da je negdje na moru, ali...

Natjecateljica je krenula logičkim zaključivanjem. Bila je uvjerena da se Dioklecijanova palača nalazi negdje uz more, pa je počela eliminirati gradove koji nemaju izlaz na obalu.

Tako su iz njezina izbora postupno ispali Maribor i Subotica. Ni Herceg Novi nije joj zvučao kao izgledna lokacija jer, kako je priznala, nije čula da se palača nalazi u tom gradu.

U tom trenutku u razgovor se uključio voditelj Ivan Zeljković, koji je cijelu situaciju učinio još zabavnijom.

Podsjetio ju je da su i Maribor i Subotica nekada bili na obalama Panonskog mora.

Natjecateljica je na trenutak zastala, no potom je ipak zaključila da je Panonsko more nestalo mnogo prije nego što je izgrađena Dioklecijanova palača.

Unatoč tome, ni tada nije bila potpuno sigurna u odgovor.

Ipak je odabrala Split!

Nakon dodatnog razmišljanja natjecateljica je konačno odlučila presjeći i odabrati odgovor A – Split.

I bila je u pravu!

Premda je put do točnog odgovora bio znatno dulji nego što bi se očekivalo, natjecateljica je ipak uspješno riješila pitanje.

Za Splićane je cijela situacija posebno zanimljiva jer je riječ o jednom od najprepoznatljivijih simbola grada, ali i jednoj od najpoznatijih antičkih građevina na istočnoj obali Jadrana.

Društvene mreže gorjele od komentara: "To se uči u osnovnoj školi!"

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Mnogi gledatelji nisu mogli vjerovati koliko je razmišljanja bilo potrebno za odgovor koji smatraju dijelom opće kulture.

„Pa Splitu, to znaju u osnovnoj“, poručio je jedan komentator, dok je drugi napisao kako bi to trebalo biti pitanje za najnižu razinu kviza.

„Ovo bi trebalo biti prvo pitanje, učilo se u osnovnoj školi, da ne spominjem koliko nas je nekoliko puta posjetilo palaču“, stoji u jednoj od reakcija.

Bilo je i onih koji su se odlučili našaliti na račun ponuđenih odgovora.

„Za kaznu uplatiti 14 dana u nekom hotelu u Splitu 2027.“, glasio je jedan od duhovitijih prijedloga.

Drugi su se poigrali i voditeljevim spominjanjem Panonskog mora.

„Panonsko more je postojalo milijunima godina prije nego što je Dioklecijan odlučio napraviti palaču“, podsjetio je jedan gledatelj.

Neki su ipak primijetili da je voditeljeva dosjetka mogla dodatno zbuniti natjecateljicu, koja je na kraju, unatoč nesigurnosti, odgovorila točno.

A Dioklecijanova palača? Već gotovo 1700 godina na istome mjestu

Za one koji su možda nakon svega ipak ostali u nedoumici, Dioklecijanova palača nalazi se u samom srcu Splita. Izgrađena je na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće za rimskog cara Dioklecijana, a danas je jedan od najvrjednijih spomenika antičke graditeljske baštine.

Od 1979. godine povijesna jezgra Splita s Dioklecijanovom palačom nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.