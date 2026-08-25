VIDEO Ministar kupio lički krumpir i sir pa ih odnio slovenskom ministru: "Ovo ti je othranilo Nikolu Teslu"

Ministar poljoprivrede David Vlajčić odlučio je u jeku rasprava o ilegalno odloženom otpadu na području Gospića javno pružiti podršku ličkim poljoprivrednicima. Na Facebooku je objavio snimku sa zagrebačke tržnice Dolac, gdje je kupio proizvode iz Like koje je potom ponio u službeni posjet Sloveniji.
Među proizvodima našli su se lički krumpir i sir škripavac, a Vlajčić ih je darovao slovenskom kolegi, ministru poljoprivrede Janezu Cigleru Kralju.
Posebnu pozornost privukao je trenutak u kojem je Vlajčić, držeći krumpir u ruci, slovenskom ministru uz šalu predstavio poznati lički proizvod.
„Evo, ovo ti je othranilo Nikolu Teslu“, rekao je Vlajčić.
„Problem u Gospiću ne smije postati etiketa cijele Like“
Ministar je objavom želio upozoriti da problem ilegalnog otpada kod Gospića, koji je posljednjih tjedana izazvao veliku pozornost javnosti, ne bi smio dovesti u pitanje kvalitetu poljoprivrednih proizvoda iz cijele Like.
Naglasio je kako sanacija otpada mora biti prioritet, ali i da treba zaštititi tamošnje proizvođače od, kako ih je nazvao, neutemeljenih etiketa i paušalnih tvrdnji koje bi mogle naštetiti njihovom poslovanju.
„Ilegalni otpad u Gospiću ozbiljan je problem i mora se sanirati, ali ne smije postati etiketa cijeloj Lici iz koje dolaze neki od najkvalitetnijih hrvatskih poljoprivrednih proizvoda“, poručio je Vlajčić.
Dodao je kako briga o Lici podrazumijeva i brigu o ljudima koji ondje žive od poljoprivrede.
Upravo zato, objasnio je, na službeni put u Sloveniju ponio je lički sir i krumpir kako bi simbolično promovirao domaće proizvođače i njihove proizvode.
„Tko ih kuša, ne sumnja da su zdravi i vrhunski“, zaključio je ministar.