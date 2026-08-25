VIDEO Ministar kupio lički krumpir i sir pa ih odnio slovenskom ministru: "Ovo ti je othranilo Nikolu Teslu"

Ministar poljoprivrede David Vlajčić odlučio je u jeku rasprava o ilegalno odloženom otpadu na području Gospića javno pružiti podršku ličkim poljoprivrednicima. Na Facebooku je objavio snimku sa zagrebačke tržnice Dolac, gdje je kupio proizvode iz Like koje je potom ponio u službeni posjet Sloveniji.

Među proizvodima našli su se lički krumpir i sir škripavac, a Vlajčić ih je darovao slovenskom kolegi, ministru poljoprivrede Janezu Cigleru Kralju.

Posebnu pozornost privukao je trenutak u kojem je Vlajčić, držeći krumpir u ruci, slovenskom ministru uz šalu predstavio poznati lički proizvod.

„Evo, ovo ti je othranilo Nikolu Teslu“, rekao je Vlajčić.

„Problem u Gospiću ne smije postati etiketa cijele Like“

Ministar je objavom želio upozoriti da problem ilegalnog otpada kod Gospića, koji je posljednjih tjedana izazvao veliku pozornost javnosti, ne bi smio dovesti u pitanje kvalitetu poljoprivrednih proizvoda iz cijele Like.

Naglasio je kako sanacija otpada mora biti prioritet, ali i da treba zaštititi tamošnje proizvođače od, kako ih je nazvao, neutemeljenih etiketa i paušalnih tvrdnji koje bi mogle naštetiti njihovom poslovanju.

„Ilegalni otpad u Gospiću ozbiljan je problem i mora se sanirati, ali ne smije postati etiketa cijeloj Lici iz koje dolaze neki od najkvalitetnijih hrvatskih poljoprivrednih proizvoda“, poručio je Vlajčić.

Dodao je kako briga o Lici podrazumijeva i brigu o ljudima koji ondje žive od poljoprivrede.

Upravo zato, objasnio je, na službeni put u Sloveniju ponio je lički sir i krumpir kako bi simbolično promovirao domaće proizvođače i njihove proizvode.

„Tko ih kuša, ne sumnja da su zdravi i vrhunski“, zaključio je ministar.