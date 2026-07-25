VIDEO Miletić ponovno presjekao ogradu ispred Costabelle: "Vratili smo plažu u ruke naroda"

Marin Miletić (Most) u subotu se ponovno spustio na plažu ispred riječkog hotela Hilton Costabella i presjekao ogradu koja priječi pristup obali. Akciju je snimio i objavio na društvenim mrežama, poručivši da mu je cilj "vratiti plažu u ruke naroda".

U priloženoj snimci vidi se kako se gumenjakom iskrcava na plažu pred hotelom, a zatim ponovno pili metalnu ogradu.

Miletić je pritom istaknuo da odustajanja neće biti, bez obzira na to što su, kako tvrdi, ulaz dodatno osigurali novim lokotima.

"Dosta smo se namučili. Stavili su neke posebne lokote, ali nećemo odustati. Uopće se ne radi o tome je li nešto teško za raditi ili lako. Radi se o tome da kad bi odustali od ovoga, odustali bi od Hrvatske. Od one Hrvatske kakvom je mi vidimo. Mi ne vidimo Hrvatsku kao oazu za elite, moćnike, globaliste, ljude koji mogu doći i uzurpirati naše more i obalu", rekao je zastupnik Mosta.

Naglasio je i da se ne protivi privatnim ulaganjima na obali, nego isključivo zatvaranju pristupa pomorskom dobru.

"Neka ljudi grade i ulažu, ali neka uvijek ostave prolaz na pomorsko dobro, na naše plaže, za svakog čovjeka, tko god želi doći na tu plažu jer ona pripada narodu. Ona pripada nama, a ne samo njima", poručio je.

Nešto kasnije objavio je i fotografiju na kojoj drži razvijenu hrvatsku zastavu.

"Izvršili smo desant na Costabellu. Izrezao sam vrata, otvorio prolaz. Vratili smo plažu u ruke naroda", napisao je Miletić.