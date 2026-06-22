VIDEO Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez ranog vodstva

Argentina i Austrija od 19 sati u Arlingtonu igraju susret 2. kola skupine J Svjetskog prvenstva, a već u uvodnim minutama utakmice Lionel Messi imao je veliku priliku dovesti svoju reprezentaciju u vodstvo.

U osmoj minuti glavni sudac Amin Omar, nakon dugotrajne VAR provjere, pokazao je na bijelu točku zbog prekršaja nad Lautarom Martinezom u kaznenom prostoru. Odgovornost je preuzeo Messi, koji je mogao postići svoj 17. pogodak na svjetskim prvenstvima i izdvojiti se na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti tog natjecanja.

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Međutim, argentinska zvijezda nije bila precizna. Njegov udarac završio je pokraj lijeve vratnice austrijskog vratara Alexandera Schlagera, pa je rezultat ostao nepromijenjen. Bio je to 32. promašeni jedanaesterac u Messijevoj karijeri od ukupno 148 izvedenih.

Tako je propustio priliku nadmašiti Miroslava Klosea, s kojim je uoči utakmice dijelio prvo mjesto na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava sa 16 pogodaka.

Argentina je u ovaj dvoboj ušla kao izraziti favorit nakon pobjede 3:0 protiv Alžira na otvaranju turnira, dok je Austrija u prvom kolu bila bolja od Jordana rezultatom 3:1.

Pogledajte promašeni Messijev kazneni udarac: