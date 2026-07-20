VIDEO "Malima zabrane, velikima milijuni": Hana Matić sa Žnjana žestoko prozvala Vladu zbog "uništenja obiteljskih iznajmljivača"

Potpredsjednica Udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" Hana Matić oštro je kritizirala turističku politiku Vlade, optuživši je da istodobno ograničava male obiteljske iznajmljivače, a pogoduje velikim turističkim projektima i korporacijama. Udruga je objavila njezinu poruku sa splitskog Žnjana, gdje se Matić osvrnula na novi apart-hotel s više od 160 smještajnih jedinica.

"Kada čujete ministra Glavinu, sjetite se ove scene"

"Kada sljedeći put čujete ministra Glavinu kako kaže da se ova Vlada, s rukom na srcu, uspješno bori protiv apartmanizacije, sjetite se ove scene. Nalazimo se na Žnjanu, a iza mojih leđa možete vidjeti novi apart-hotel s više od 160 jedinica, na samoj granici pomorskog dobra, za koji je ova Vlada sufinancirala dio sredstava, odnosno odobrila financiranje dijela sredstava iz europskih fondova", poručila je Hana Matić.

Ustvrdila je da se na taj način šalje poruka kako su apartmani u vlasništvu hrvatskih građana nepoželjni, dok se istodobno potiču veliki turistički sustavi.

"Poželjno je samo ono na čemu zarađuju korporacije"

"No, to nije kraj. Strateški razvoj Republike Hrvatske u smislu turizma naša Vlada vidi i kroz određene kampove. Kako izgledaju ti kampovi? Mislim da podsjećaju na El Shatt. A zašto se sve to radi? Zato da bi se apartmani u vlasništvu hrvatskih građana pretvorili u nešto nepoželjno, dok je poželjno samo ono na čemu zarađuju korporacije", rekla je Matić.

Prozvala i lokalne vlasti zbog prostornih planova

Matić je takve projekte nazvala nezapamćenom devastacijom hrvatske obale te ustvrdila da turistička politika ide upravo u smjeru pogodovanja velikim investitorima.

"Svaki razuman čovjek, kada vidi ove slike, reći će da se radi o nezapamćenoj devastaciji i uništenju hrvatske obale. No interesi hrvatske Vlade i strategija razvoja turizma idu upravo u tom smjeru", poručila je.

Iznijela je i tvrdnju da su pojedine jedinice lokalne samouprave u vrlo kratkom roku mijenjale prostorne planove kako bi određeni kampovi mogli biti legalizirani. "Zbog ovakvih kampova pojedine jedinice lokalne samouprave preko vikenda, da, preko vikenda, mijenjale su prostorne planove kako bi ilegalni kampovi mogli postati legalni", zaključila je Hana Matić.

Što je još poručila potpredsjednica Udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače", možete pogledati u videozapisu koji je objavila Udruga.