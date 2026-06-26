VIDEO Mali avion udario u najviši neboder u Pekingu, zgrada evakuirana

U Pekingu je danas poslijepodne došlo do ozbiljnog incidenta kada je mali zrakoplov udario u jedan od najviših nebodera u kineskoj prijestolnici, objavili su strani mediji, među njima i CNN.

Riječ je o zgradi CITIC Tower, poznatoj i kao China Zun, koja broji 109 katova i smatra se najvišim neboderom u gradu. Uzrok nesreće zasad nije poznat, a nema ni službenih potvrda o mogućim žrtvama.

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A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital. The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako s vrha zgrade otpadaju dijelovi fasade i krhotine. Na tlu su, prema objavljenim materijalima, uočeni dijelovi repa zrakoplova te oštećeno vozilo, uključujući taksi kojem je razbijeno staklo.

Očevici navode da je područje brzo osigurano, a ljudi su evakuirani iz nebodera. Na ulicama oko zgrade okupljeni su brojni prolaznici, dok su na teren stigle vatrogasne ekipe, policija i hitna pomoć.

Istraga o okolnostima nesreće je u tijeku, a vlasti zasad ne izlaze s detaljima o uzroku udara niti o eventualnim posljedicama.