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VIDEO Mali avion udario u najviši neboder u Pekingu, zgrada evakuirana

Očevici navode da je područje brzo osigurano, a ljudi su evakuirani iz nebodera

U Pekingu je danas poslijepodne došlo do ozbiljnog incidenta kada je mali zrakoplov udario u jedan od najviših nebodera u kineskoj prijestolnici, objavili su strani mediji, među njima i CNN.

Riječ je o zgradi CITIC Tower, poznatoj i kao China Zun, koja broji 109 katova i smatra se najvišim neboderom u gradu. Uzrok nesreće zasad nije poznat, a nema ni službenih potvrda o mogućim žrtvama.

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Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako s vrha zgrade otpadaju dijelovi fasade i krhotine. Na tlu su, prema objavljenim materijalima, uočeni dijelovi repa zrakoplova te oštećeno vozilo, uključujući taksi kojem je razbijeno staklo.

Očevici navode da je područje brzo osigurano, a ljudi su evakuirani iz nebodera. Na ulicama oko zgrade okupljeni su brojni prolaznici, dok su na teren stigle vatrogasne ekipe, policija i hitna pomoć.

Istraga o okolnostima nesreće je u tijeku, a vlasti zasad ne izlaze s detaljima o uzroku udara niti o eventualnim posljedicama.

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