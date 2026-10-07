VIDEO Macron stigao u Split: Grad danas domaćin europskom političkom vrhu, MED9 okuplja čelnike juga Europe

Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u Split, koji je danas središte europske politike i domaćin sastanka na vrhu skupine MED9. U dalmatinskoj metropoli okupljaju se čelnici južnih članica Europske unije, a summit se održava u trenutku važnih europskih rasprava, među ostalim i o budućem višegodišnjem proračunu Unije. Sudionici summita tijekom jutra počeli su pristizati u hotel Radisson Blu u Splitu, gdje se održava glavni dio sastanka, a upravo je dolazak Macrona jedan od najzvučnijih događaja dana.

Devet država za istim stolom

MED9 je neformalna skupina koja okuplja devet južnih članica Europske unije: Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. Hrvatska tijekom 2026. godine prvi put predsjeda tom skupinom, a summit u Splitu predstavlja središnji i završni događaj hrvatskog predsjedanja. Hrvatska se MED9 formatu pridružila 2021. godine, dok je odluka o hrvatskom predsjedanju donesena na summitu skupine na Cipru 2024. godine. Domaćin sastanka je hrvatski premijer Andrej Plenković.

Dvodnevni summit MED9 održava se 6. i 7. listopada u hotelu Radisson Blu u Splitu. Večer uoči glavnog sastanka bila je predviđena za okupljanje i večeru čelnika, dok je glavno radno zasjedanje zakazano za srijedu, 7. listopada, od 10 sati. Nakon završetka razgovora predviđena je zajednička konferencija za medije čelnika summita.

Sigurnost, migracije, energija i budućnost Mediterana

Glavne teme sastanka vezane su uz tri prioriteta hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom - sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran. Čelnici će razgovarati o sigurnosti i migracijama, energetici i otpornosti, zaštiti okoliša i upravljanju vodama, demografskim izazovima, ali i odnosima Europske unije prema njezinu južnom susjedstvu te provedbi Pakta za Sredozemlje.

Važno mjesto u razgovorima zauzimaju i aktualne teme Europske unije te pripreme za listopadski sastanak Europskog vijeća. Summit se održava i uoči važnih pregovora o budućem europskom proračunu, odnosno novom višegodišnjem financijskom okviru Europske unije. O toj se temi raspravljalo i na pripremnom sastanku ministara i državnih tajnika MED9 održanom krajem rujna i početkom listopada u Trogiru.

U Split stiže europski politički vrh

Uz čelnike država MED9, u Splitu sudjeluju i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa te europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica.

Na summit su pozvani i monegaški knez Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.

Dolazak Emmanuela Macrona dodatno naglašava političku težinu splitskog summita. Francuski predsjednik u Splitu ima i bilateralne razgovore s premijerom Andrejom Plenkovićem, pri čemu su među temama gospodarska suradnja i obrana.

Summit MED9 tako je Split na jedan dan pretvorio u jedno od glavnih političkih središta Europske unije, a cilj okupljanja je pokušati usuglasiti stavove južnih članica prije novih važnih pregovora na razini cijele Unije.