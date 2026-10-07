VIDEO Macron prošetao jednom od najužih ulica u Splitu: "Evo, pustili smo ga proć"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon službenih obveza u Splitu odlučio je upoznati i nešto opušteniju stranu grada. Tijekom šetnje povijesnom jezgrom prošao je i kroz poznatu splitsku ulicu „Pusti me proć“, a njegov posjet nisu propustili zabilježiti ni iz istoimene konobe.

Na Instagram profilu konobe objavljena je snimka Macronova prolaska, uz duhovitu poruku u prepoznatljivom splitskom tonu.

„Evo pustili smo Emmanuela Macrona proć. Čak i on zna di je najbolja spiza u najluđoj ulici u Splitu“, poručili su iz konobe Pusti me proć.

Jedna od najužih splitskih ulica

„Pusti me proć“ jedan je od prepoznatljivih detalja stare gradske jezgre i Dioklecijanove palače. Riječ je o iznimno uskom prolazu u neposrednoj blizini Jupiterova hrama, kroz koji se dvije osobe teško mogu mimoići.

Upravo je zbog svojih skromnih dimenzija među Splićanima dobio slikoviti naziv „Pusti me proć“, koji najbolje opisuje situaciju kada se u prolazu susretnu ljudi iz suprotnih smjerova – jedan jednostavno mora pričekati i pustiti drugoga da prođe.

Taj uski kameni prolaz s vremenom je postao jedna od zanimljivosti povijesne jezgre koju rado otkrivaju i fotografiraju brojni posjetitelji Splita.

Sada se među onima koji su njime prošli našao i francuski predsjednik.

Macronova šetnja uslijedila je nakon događanja vezanih uz summit MED9, koji je u Split doveo niz visokih europskih i međunarodnih dužnosnika.

Francuski predsjednik tijekom kratkog obilaska centra grada imao je priliku vidjeti neke od najpoznatijih lokacija unutar Dioklecijanove palače, a njegov prolazak privukao je pozornost Splićana i posjetitelja koji su se zatekli u centru.