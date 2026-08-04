VIDEO Luka Modrić uživa na plaži u Dalmaciji: Hrvatski kapetan pokazao opuštenu stranu izvan terena

Luka Modrić nakratko je zamijenio nogometne obaveze opuštenijim ljetnim trenucima. Hrvatski nogometni kapetan podijelio je prizor iz odmora koji je u kratkom vremenu privukao veliku pažnju njegovih pratitelja.

Umjesto stadiona, treninga i utakmica, Modrić je ovaj put uživao u morskom ambijentu, a jednostavna snimka iz privatnog trenutka izazvala je brojne pozitivne reakcije.

Nakon brojnih sezona ispunjenih profesionalnim izazovima, Modrić je pokazao da vrijeme za odmor i obitelj jednako cijeni kao i trenutke provedene na nogometnom terenu.

Objava je ubrzo počela kružiti društvenim mrežama, a mnogi su pratitelji komentirali kako je lijepo vidjeti kapetana Vatrenih u potpuno opuštenom izdanju.

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