VIDEO Luka Modrić uživa na plaži u Dalmaciji: Hrvatski kapetan pokazao opuštenu stranu izvan terena

Luka Modrić nakratko je zamijenio nogometne obaveze opuštenijim ljetnim trenucima. Hrvatski nogometni kapetan podijelio je prizor iz odmora koji je u kratkom vremenu privukao veliku pažnju njegovih pratitelja.
Umjesto stadiona, treninga i utakmica, Modrić je ovaj put uživao u morskom ambijentu, a jednostavna snimka iz privatnog trenutka izazvala je brojne pozitivne reakcije.
Nakon brojnih sezona ispunjenih profesionalnim izazovima, Modrić je pokazao da vrijeme za odmor i obitelj jednako cijeni kao i trenutke provedene na nogometnom terenu.
Objava je ubrzo počela kružiti društvenim mrežama, a mnogi su pratitelji komentirali kako je lijepo vidjeti kapetana Vatrenih u potpuno opuštenom izdanju.
VIDEO pogledajte ovdje.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0