VIDEO Lik iz BiH hit na TikToku: "Poveo sam sam kravu na more"

Neobična snimka iz Neuma posljednjih se dana širi društvenim mrežama i izaziva brojne reakcije. Video je objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo", a glavna zvijezda nije samo njegov autor, već i životinja koju je poveo na kupanje.
Naime, muškarac je na more stigao u društvu svoje krave, koju je, kako kaže, odlučio povesti sa sobom jer nije imao gdje ostaviti.
„Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom pa sam i nju poveo da se kupa“, rekao je u videu koji je ubrzo privukao velik broj pregleda i komentara.
Vjerojatno je riječ o sprdnji, ali video pogledajte u nastavku.
@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo
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