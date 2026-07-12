VIDEO Lik iz BiH hit na TikToku: "Poveo sam sam kravu na more"

Neobična snimka iz Neuma posljednjih se dana širi društvenim mrežama i izaziva brojne reakcije. Video je objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo", a glavna zvijezda nije samo njegov autor, već i životinja koju je poveo na kupanje.

Naime, muškarac je na more stigao u društvu svoje krave, koju je, kako kaže, odlučio povesti sa sobom jer nije imao gdje ostaviti.

„Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom pa sam i nju poveo da se kupa“, rekao je u videu koji je ubrzo privukao velik broj pregleda i komentara.

Vjerojatno je riječ o sprdnji, ali video pogledajte u nastavku.



