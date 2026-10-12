VIDEO Lidija Bačić iznenadila publiku na koncertu: Pogledajte kako se oprostila od Bare

Splitska pjevačica Lidija Bačić Lille proteklog je vikenda nastupila na tradicionalnoj Marunadi u Lovranu, a jedan trenutak njezina koncerta posebno je privukao pozornost publike i pratitelja na društvenim mrežama. Usred nastupa odlučila je odati počast preminulom glazbeniku Goranu Bari.

Među pjesmama koje je izvela našao se i jedan od najpoznatijih hitova hrvatskog rocka.

Lidija je pred publikom zapjevala „Teške boje“, pjesmu Gorana Bare i Majki koja je obilježila jedno razdoblje domaće rock scene.

Izvedba je imala posebno značenje jer je uslijedila nakon vijesti o smrti legendarnog glazbenika, koji je preminuo u petak.

Pjevačica je dio nastupa podijelila na Instagramu, objavivši video snimljen iz publike. Uz snimku je napisala stihove pjesme te dodala kratku oproštajnu poruku:

„Putuj, Bare.“

Lidija je na pozornici nastupila u crnoj odjevnoj kombinaciji, kratkim hlačama sa zlatnim gumbima i crnom topu dugih rukava, a publiku je osvojila energičnom izvedbom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)