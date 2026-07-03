VIDEO Legende nogometa u totalnom šoku: "Najgora odluka ikad! Hrvatska je oštećena, ovo je apsolutno suludo"

Hrvatska nogometna reprezentacija u pravom je trileru upisala poraz od Portugala u Torontu (2:1) i tako ostala bez osmine finala Svjetskog prvenstva, ali osim poraza najviše su pažnje nakon utakmice privukli sudac, VAR soba i njihove odluke. Dvojbeni jedanaesterac Vlašića i poništeni pogodak Gvardiola duboko u nadoknadi, izazvale su brojne polemike navijača i nogometnih stručnjaka diljem svijeta, pišu Sportske novosti.

Španjolski list Mundo Deportivo tako piše o ‘nogometnom spektaklu koji će ostati upamćen prvenstveno po najvećoj sudačkoj kontroverzi dosadašnjeg Svjetskog prvenstva‘.

Nakon što je Portugal preko Gonçala Ramosa preokrenuo rezultat u svoju korist, Hrvatska je u 103. minuti stigla do izjednačenja. Joško Gvardiol sjurio se u kazneni prostor i zatresao mrežu za 2:2 i time osigurao produžetke, tako je barem izgledala priča nekoliko trenutaka, a potom, veliki obrat.

Ubrzo je uslijedila VAR provjera koja je potpuno promijenila stvari i zapravo odlučila konačnog pobjednika. Lopta je do braniča Manchester Cityja stigla nakon akcije u kojoj je sudjelovao Mario Pašalić, a prethodno je, nakon zračnog duela Igora Matanovića, došlo do nenamjernog kontakta Renata Veige s loptom. VAR soba pozvala je norveškog suca Espena Eskasa na pregled snimke. Upravo je tada nastala najveća polemika. Eskas je, prema dostupnim informacijama, zaključio da je Matanović dotaknuo loptu prije nego što je ona stigla do Pašalića, što bi značilo da se hrvatski veznjak nalazio u zaleđu.

Problem je, međutim, nastao zbog činjenice da na prikazanoj snimci nije bilo moguće jasno utvrditi je li hrvatski napadač uopće imao kontakt s loptom. Nije postojao nedvojben vizualni dokaz koji bi potvrdio takvu procjenu. Sudac se navodno oslonio na podatke senzora ugrađenog u loptu, koji je registrirao dodir Matanovića, vjerojatno kosom obzirom da lopta niti u jednom trenutku nije promijenila smjer. Dodatne kontroverze izazvala je i naknadno prikazana snimka iz drugog kuta, koja nije pružila jasniji odgovor, već je dodatno otvorila pitanja o ispravnosti odluke. Mnogi smatraju da bez nedvosmislenog dokaza nije bilo osnove za poništavanje pogotka te da je susret trebao otići u produžetke.

Takvog je razmišljanja bio i legendarni engleski nogometaš Gary Lineker.

- Prije početka prvenstva smo razgovarali o tome kako se VAR neće previše petljati u sudačke odluke. Ali, još tada sam rekao da će im sve dosaditi i da je samo pitanje vremena kad će biti u centru pažnje i evo što se dogodilo - rekao je Lineker pa nastavio:

- Onaj poništeni pogodak Hrvatske, gdje su rekli da je Matanović dirao loptu. Uopće nije izgledalo da je lopta promijenila smjer. U najboljem mu je slučaju dirala kosu.

Joe Cole: “I think it’s one of the worst decisions at a World Cup ever.” Did VAR get it right? 📺 The Rest Is Football pic.twitter.com/YBQUhCq3VL — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 3, 2026

Na njega se kratko nadovezao Joe Cole.

- Ovo je najgora odluka na ovom prvenstvu.

Odluku Eskasa komentirao je i bivši branič Manchester Cityja Micah Richards.

- Pogledao sam snimku nekoliko puta i nije se mogao vidjeti dodir. Mislim da je sve bilo prilično očito. Slažem se s kolegama, mislim, poništiti ovakav pogodak u 103. minuti, to je apsolutno suludo.