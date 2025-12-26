VIDEO Ledeni Božić u Solinu

Izletište Jadro jutros je zablistalo u pravom zimskom ruhu, pretvorivši se u ledenu blagdansku bajku. U sklopu programa „Ledeni Božić na Jadru“ mališane su dočekali brojni omiljeni likovi – ledeni čarobnjak, gigantski Djed Božićnjak te junaci iz Ledenog kraljevstva, Elsa, Anna, Olaf i Sven, kao i Alisa iz Zemlje čudesa, uz mnoštvo drugih veselih maskota.

Na izletištu se okupio velik broj djece, a prizori radosti, smijeha i oduševljenja obilježili su cijelo jutro. Posebnu pažnju privukla je interaktivna plesna bajka u izvedbi Showtime animatora Centar plesa Split, u kojoj su podjednako uživali i najmlađi i njihovi roditelji. Zajednički ples i animacija stvorili su toplu, obiteljsku atmosferu ispunjenu blagdanskom čarolijom.

Blagdanski program na Jadru, zajedno s klizalištem, nastavlja se do kraja školskih praznika. Već sutra, s početkom u 11 sati, stižu Čarobni animatori koji pripremaju veseli dječji doček Nove godine, uz interaktivne pjesme, disco-efekte i vatromet konfeta.

Nakon dječjeg programa, posjetitelje očekuje i glazbeni nastup Petar Čulića, koji je već osvojio publiku svojim prethodnim nastupima, a sutra će ponovno zapjevati na Izletištu Jadro.