VIDEO Kovtun u prvom nastupu za Hrvatsku osvojio europsko zlato, a onda neugodna scena: Rusi mu nisu pružili ruku

Hrvatski gimnastički reprezentativac, 23-godišnji Ilja Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom, ovaj rođeni Ukrajinac je briljirao na ručama, preči i parteru. Na ručama je dobio najbolju ocjenu dana sa 14.500, na preči je bio drugi sa 14.200, a na parteru peti sa 14.100. Preskok je odradio sa zadovoljavajućom ocjenom 13.900, no pred sam kraj vježbe na konju s hvataljkama je pao sa sprave te je dobio ocjenu 12.800. Na posljednjoj spravi, krugovima, Kovtun je dobio ocjenu 13.333 te s najmanjom mogućom razlikom od jedne tisućinke nadvisio srebrnog Arsenija Duhna sa 82.832, dok je Daniel Marinov sa 81.899 osvojio broncu, piše Večernji.

"Ovo je moje prvo zlato u višeboju i naravno da sam jako sretan. Mogao sam i bez grešaka, ali medalja je tu i još tri finala. Još nisam niti shvatio da sam osvojio zlato, sve mi je ovo prebrzo išlo. Bila je greška na konju, ali za danas je ovo bilo dovoljno za zlato. Ubuduće ću se potruditi biti još bolji. Najvažnije je da je trenerica sretna, jer ovo je medalja nakon dugo vremena i nenastupanja", rekao je Kovtun nakon osvajanja zlata.

''Najviše me je brinulo to što mi je stalno curila krv, pa je postojala opasnost da se poskliznem'', otkrio je ukrajinski Osječanin.

Nakon intoniranja himne Hrvatske za koju je Kovtun donio medalju, video pogledajte OVDJE, vidjeli smo i tužne scene od kojih nije moglo pobjeći ni najveće gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj. Unatoč tome što su Rusi Duhno i Marinov zapljeskali nakon intoniranja hrvatske himne, vjerojatno samo reda radi, odbili su zajedničko fotografiranje s medaljama gestikulirajući ljudima u organizaciji, a ukrajinskom Hrvatu Kovtunu nisu ni pružili ruku.