VIDEO Komšić nakon poraza: "Građani BiH očito ne prihvaćaju ideju građanske države"

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić obratio se javnosti nakon objave preliminarnih rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini, prema kojima nije uspio osvojiti mandat u državnom parlamentu. Komšić je, komentirajući izborni rezultat, ustvrdio da je na ovogodišnjim izborima došlo do snažnije etničke homogenizacije te zaključio kako građani Bosne i Hercegovine očito nisu prihvatili političku ideju građanske države koju zastupa njegova stranka.

"Poruku naroda prihvaćamo"

Komšić je priznao da je rezultat razočaravajući za Demokratsku frontu, ali istaknuo da izborni rezultat treba prihvatiti. "To je malo porazno za nas, ali moramo to prihvatiti. Izbori su očigledno bili pošteni. Poruku naroda prihvaćamo, bila je ovo demokratska borba. Bosanskohercegovačko društvo je takvo kakvo jest i na nama je da to prihvatimo", poručio je Komšić. Dodao je kako u ovom trenutku još ne želi govoriti o svojim daljnjim političkim potezima. "Što se mene tiče, vidjet ću što ću napraviti. Jutro je pametnije od večeri i sada neću ništa govoriti", kazao je.

Komšić: "Možda ja nisam taj koji tu ideju može nositi"

Predsjednik DF-a osvrnuo se i na političku poruku koju, prema njegovu tumačenju, šalju izborni rezultati. Kako je rekao, birači su pokazali da im ideja koju Demokratska fronta zastupa ili nije prihvatljiva ili on osobno više nije političar koji je može zastupati i nositi.

Najavio je kako će odluke o daljnjim koracima biti objavljene nakon što ih stranka donese. Prema preliminarnim rezultatima izbora, Komšić nakon ovih izbora ne ulazi u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.