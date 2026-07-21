VIDEO koji je zgrozio Dalmaciju, priča dobila nastavak: "Što da je dijete bilo u kolicima?" Policija privela muškarca

Snimka neugodnog incidenta u staroj jezgri Primoštena u samo nekoliko sati proširila se društvenim mrežama i izazvala burne reakcije građana iz cijele Hrvatske.

Kako smo ranije izvijestili, na snimci koju je objavila Općina Primošten vidi se muškarac koji s dvije drvene reklamne konstrukcije prilazi gostima susjednog ugostiteljskog objekta. Jednom konstrukcijom potom udara u dječja kolica, nakon čega jedan od muškaraca za stolom ustaje i kreće prema njemu. Videozapis se upravo u tom trenutku prekida.

„Dobro je da dijete nije bilo unutra“

Upravo je udarac u dječja kolica izazvao najviše ogorčenja među građanima. Brojni komentatori pitali su se što bi se dogodilo da se u njima u tom trenutku nalazilo dijete.

„Udarati u dječja kolica? Što da je dijete bilo unutra?“, jedna je od reakcija koje najbolje opisuju raspoloženje javnosti.

„Dobro je da dijete nije bilo u kolicima“, poručila je druga komentatorica, dok su brojni građani ponašanje sa snimke opisali kao neprihvatljivo, neodgovorno i opasno.



Dio publike upozorio je i da osoba koja je zamahnula reklamnom konstrukcijom iz položaja prikazanog na snimci nije mogla sa sigurnošću znati jesu li kolica prazna.

Mnogi traže nastavak snimke i odgovor na pitanje – zašto?

Velik broj komentatora pitao je što je prethodilo incidentu, zbog čega je do njega došlo te postoji li nastavak snimke.

„A zašto?“, „Koji je bio motiv?“ i „Što se dogodilo nakon prekida videa?“ neka su od pitanja koja se ponavljaju ispod objave.

Jedan komentator pozvao je na oprez pri donošenju zaključaka, navodeći da bi trebalo utvrditi je li prolaz bio zakrčen te je li ranije došlo do sukoba ili provokacije. Ipak, dodao je da je ponašanje, ako je muškarac došao kako bi izazvao incident, potpuno neprihvatljivo.

Upravo zato važno je naglasiti da kratka snimka prikazuje samo dio događaja, dok bi sve okolnosti trebale utvrditi nadležne službe.

Dio komentara prešao granicu

Iako je većina građana opravdano osudila ono što se vidi na snimci, rasprava je ubrzo postala izrazito agresivna. Ispod videa pojavili su se brojni komentari koji otvoreno zazivaju fizičko nasilje i osvetu.

Takve poruke nećemo prenositi. Osuda mogućeg nasilnog ili ugrožavajućeg ponašanja ne može biti opravdanje za nove prijetnje i pozive na obračun.

Među odmjerenijim reakcijama bilo je i upozorenja da bi slučaj trebalo prepustiti policiji, kao i poruka da javnost ne bi smjela postavljati medicinske dijagnoze niti donositi konačne zaključke na temelju nekoliko sekundi snimke.

Policija privela muškarca

Iz Policijske uprave šibensko-kninske naknadno je potvrđeno da je muškarac povezan s incidentom priveden nakon što je policija doznala za događaj. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.

Općina Primošten ranije je osudila svaki oblik agresivnog i prijetećeg ponašanja te pozvala nadležne institucije na žurnu provjeru slučaja.

„Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost“, poručili su iz Općine.