VIDEO KOJI JE ODJEKNUO HRVATSKOM PUŠTEN NA SUDU Pogledajte reakciju Anne Dujić dok je slušala vlastite riječi

Na Općinskom sudu u Karlovcu danas je nastavljeno suđenje Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, optuženoj u Aferi nakaze. Dujić se tereti za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju jer je tijekom velikog požara kod Skradina u srpnju 2024. odbila stati na policijskoj blokadi te je automobilom krenula na policajku, koja je morala uzmaknuti kako bi izbjegla nalet, a potom joj je pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede, zbog čega joj prijeti do osam godina zatvora, javlja Index.

Danas je na sudu svjedočila Petra Mlačić Vučemilović Jurić, bivša novinarka RTL-a koja je snimila pogrdno urlanje Anne Dujić i njezine majke Nede, kada su vatrogasce i policajce nazvale nakazama.

"Taj dan sam samo radila svoj posao. Čekali smo vatrogasnog zapovjednika za razgovor za javljanje uživo. Dok smo čekali naišao je automobil u kojem su bile dvije žene. Gledala sam treba li im pomoć. Tražile smo da ih snimamo i tako smo snimile sve to što se vidjelo na snimci. Vatrogasni zapovjednik mi je za to vrijeme otišao, pa sam imala problem s javljanjem. Bila sam u stresu", kazala je bivša novinarka.

"Zapovjednik je otišao jer nije želio konflikt"

"Snimili smo još par kadrova nakon javljanja. Otišli smo do policijske blokade i pripremali se za dalje. Policajka, mislim ova u sudnici, pitala me znam li te žene. Rekla nam je da su prošle tu kraj nje i da ne može vjerovati što se dogodilo, pa sam ju pitala je li u redu. Nakon toga komentirala je da sve mora prijaviti", izjavila je Mlačić Vučemilović Jurić.

Tužiteljica ju je podsjetila da je u istrazi svjedočila nešto konkretnije, odnosno da je rekla kako je policajka tvrdila da su je umalo pregazile. Bivša novinarka danas je potvrdila da je policajka rekla nešto u tom stilu, no nije mogla potvrditi njezine točne riječi.

Izjavila je kako je vatrogasni zapovjednik očito znao koje su žene u pitanju pa je, kako pretpostavlja, otišao jer nije želio konflikt s njima. "Potvrdio mi je kasnije da je znao tko su bile te žene", dodala je nekadašnja reporterka RTL-a.

U sudnici puštena snimka incidenta, Anna Dujić "gutala knedle", javlja Index.

Potom je u sudnici emitirana snimka incidenta. Optužena Anna Dujić nije baš gledala cijelu snimku. Na trenutke je spuštala pogled dok je slušala sebe i majku kako 31. srpnja 2024. urlaju da vatrogasci ne rade svoj posao i da će im se napiti krvi, ta da netko zbog svega mora odgovarati. Vidi se i kako je najmanje jednom "progutala knedlu" dok je u sudnici emitirana snimka incidenta.

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Odvjetnik policajke predao sudu važno izvješće

Odvjetnik Ivan Gržić predao je sudskom vijeću izvješće koje je mlada policajka napisala još 1. kolovoza 2024. godine. Opisala je sve što se dan ranije događalo. Tako, naime, želi dokazati da od prvog dana svjedoči konzistentno o nasrtaju Anne Dujić na blokadnom punktu, kao i o pritiscima od strane šefova.

Na prvom ročištu se smijala u sudnici i tipkala po mobitelu

Podsjetimo, na prvom ročištu krajem kolovoza Anna Dujić odbacila je krivnju za kaznena djela koja joj se stavljaju na teret, a potom je svjedočila mlada policajka koja ju je prijavila. Policajka je pred sudom opisala kako joj je Dujić automobilom došla toliko blizu da joj je branik dodirivao koljena, opsovala joj majku i pokazala srednji prst, dok se optužena tijekom tog svjedočenja smješkala, kolutala očima i tipkala po mobitelu, zbog čega ju je sutkinja morala opomenuti.

Policajka je tada ispričala i kako su je nadređeni u šibenskoj policiji odvraćali od prijave uz riječi da je obitelj Dujić "broj jedan u svemu", a šibensko tužiteljstvo prijavu je najprije odbacilo. Tek nakon intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića slučaj je izmješten na Općinski sud u Karlovcu, gdje je protiv kćeri moćnog HDZ-ovca podignuta i potvrđena optužnica.