VIDEO Koje pjesme se pjevaju u splitskom autobusu koji putuje u Zagreb?

Autobusi s građanima i aktivistima iz Splita, Solina i Kaštela rano jutros krenula su prema Zagrebu, gdje se danas održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“.

Put prema glavnom gradu prolazi u dobroj atmosferi, a u jednom od splitskih autobusa tijekom vožnje zapjevala se i „Tvoja zemlja“, poznata pjesma Vice Vukova.

Stihovi pjesme odjekivali su autobusom dok su sudionici prosvjeda putovali prema Zagrebu, gdje se danas očekuju građani iz brojnih dijelova Hrvatske.

Dalmatinci su se već tijekom puta susreli. Na odmorištu Janjče našli su se autobusi iz Splita, Trogira i Zadra, a brojni građani i aktivisti nose prigodne majice i poruke povezane s današnjim prosvjedom. Zajednička poruka koju šalju je: „Dosta je bilo!“

U Zagreb organizirano stižu građani iz cijele Hrvatske. Okupljanje sudionika prosvjeda počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će se povorka uputiti prema Trgu bana Josipa Jelačića.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizira Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, a povod je problem nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Organizatori žele upozoriti i na širi problem gospodarenja otpadom i ekoloških „crnih točaka“ diljem Hrvatske.