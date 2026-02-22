VIDEO Kod hrvatskog otoka viđena druga najveća vrsta morskog psa

Zanimljivo stvorenje viđeno je ovog tjedna u moru u blizini Cresa. Zaposlenici Instituta Plavi svijet zaprimili su snimku na temelju koje su zaključili, premda nije najjasnija, da je najvjerojatnije riječ o golemoj psini (Cetorhinus maximus). Do takvog zaključka došli su prema karakterističnom obliku leđne peraje.

Golema psina je vrsta koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana.

Većina opažanja ove životinje dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, koji je dobro poznat kao područje Jadrana s najvećom biomasom zooplanktona, ističu u Insititutu.

Ona je druga najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, a može doseći duljinu veću od 10 metara, piše dnevnik.hr.

Riječ je o migratornoj vrsti koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta, a nije opasna za ljude.

"Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivamo dragocjene informacije koje pomažu znanstvenicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava", poručili su.