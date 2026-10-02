VIDEO Kit im potopio 16-metarsku jahtu: "Sjedili smo u splavi i gledali kako nestaje"

Četvero jedriličara spašeno je u južnom Pacifiku nakon dramatičnog susreta s ulješurama. Jedna od životinja udarila je u njihovu 16-metarsku jahtu i teško oštetila trup, nakon čega je brod potonuo, a posada je završila u splavi za spašavanje.

Jemma i Jeremy Cooper, Terry Hetherington i Martin Jaffre plovili su jahtom Tai Tam oko 250 nautičkih milja od otočića Norfolk kada je snažan udarac iznenada odbacio plovilo u stranu, prenosi The Telegraph.

Australka Jemma Cooper kazala je da ju je silina udarca zbacila s kormila. Tek kada su pogledali prema moru, shvatili su što ih je pogodilo.

„Pogledali smo s lijeve strane i vidjeli skupinu od šest do osam kitova. Tada nam je postalo jasno što se dogodilo“, ispričala je. Prema njezinim riječima, ulješure su bile gotovo jednako duge kao njihova jahta.

Kit probio trup, ostali bez kormila

Otprilike pola sata nakon udara posada je aktivirala signal za pomoć i uputila mayday poziv. Istodobno su pokušavali spriječiti potonuće jahte i izbacivati vodu koja je prodirala u unutrašnjost.

Francuz Martin Jaffre, po zanimanju stolar, pregledao je štetu i ustanovio da je trup probijen na nekoliko mjesta te da je stakloplastika napukla. Uništeno je i kormilo pa jahtom više nije bilo moguće upravljati.

#Gravitas | Crew rescued after sperm whale sinks yacht in South Pacific Four sailors spent 17 hours on a life raft after a sperm whale crashed into and sank their 52-foot yacht in the remote South Pacific@MollyGambhir has more pic.twitter.com/SpQ7gpO2aB — WION (@WIONews) October 2, 2026

Jaffre je pokušao zatvoriti oštećenja poliuretanskom pjenom i drugim materijalima, a čak je zaronio kako bi pregledao trup izvana. Ostali članovi posade za to su vrijeme ručno izbacivali vodu pokušavajući spriječiti da ona dođe do motora.

U potragu se uključio i avion P-8A Poseidon novozelandskih zračnih snaga.

Gledali kako im jahta nestaje pod morem

Oko ponoći postalo je jasno da brodu nema spasa. Četvero jedriličara napustilo je jahtu i ukrcalo se u splav za spašavanje. Prerezali su uže koje ih je povezivalo s jahtom jer su se bojali da bi ih mogla povući sa sobom kada potone.

„Sjedili smo u splavi i gledali kako brod tone stotinjak metara od nas. Nije to bio nimalo ugodan trenutak“, ispričao je Cooper za Nine News.

Njihova neizvjesnost završila je nakon 18 sati. Do njih je sljedećeg jutra oko šest sati stigao 143-metarski kontejnerski brod MV Sofrana Surville. Četvero jedriličara popelo se ljestvama na brod, gdje su napokon bili na sigurnom.

Snimke novozelandske vojske zabilježile su dramatične trenutke – od posade koja maše s još plutajuće jahte do njezina konačnog nestanka pod površinom mora.

„Bilo je to predivno iskustvo s užasnim krajem, ali srećom, nitko nije stradao“, zaključio je Cooper.