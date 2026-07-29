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VIDEO Kip Gospe u Međugorju ponovno zablistao nakon čišćenja

Nakon nemilog događaja koji je potresao brojne vjernike, objavljena je snimka kojom je potvrđeno da je kip na Brdu ukazanja očišćen

Kip Gospe na Brdu ukazanja, koji je bio meta vandalizma, očišćen je, a završni trenuci čišćenja zabilježeni su na snimci objavljenoj na Instagram profilu Mladih vjernika.

Podsjetimo, vijest o oštećenju kipa izazvala je brojne reakcije, a javnost je pratila svaki detalj – od samog događaja i policijske istrage do poruka podrške vjernika i predstavnika Crkve.

Objavljena snimka čišćenja pokazuje da je kip ponovno vraćen u prvobitno stanje, što je za mnoge vjernike donijelo olakšanje nakon uznemirujućeg događaja.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Mladi Vjernici (@mladi.vjernici)

 

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