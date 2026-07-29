VIDEO Kip Gospe u Međugorju ponovno zablistao nakon čišćenja

Kip Gospe na Brdu ukazanja, koji je bio meta vandalizma, očišćen je, a završni trenuci čišćenja zabilježeni su na snimci objavljenoj na Instagram profilu Mladih vjernika.

Podsjetimo, vijest o oštećenju kipa izazvala je brojne reakcije, a javnost je pratila svaki detalj – od samog događaja i policijske istrage do poruka podrške vjernika i predstavnika Crkve.

Objavljena snimka čišćenja pokazuje da je kip ponovno vraćen u prvobitno stanje, što je za mnoge vjernike donijelo olakšanje nakon uznemirujućeg događaja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mladi Vjernici (@mladi.vjernici)