VIDEO Katastrofalna bujična poplava u Nepalu: Deseci kuća nestali, mostovi srušeni, traje potraga za nestalima

Snažna bujična poplava na rijeci Budhi Gandaki rano u nedjelju prouzročila je veliku štetu na području općina Chumnubri i Dharche u nepalskom okrugu Gorkha. Vodeni val odnio je desetke kuća i više mostova, oštetio infrastrukturu hidroenergetskog projekta te poplavio naselja, dok su brojni objekti i dalje ugroženi.
Prema informacijama koje prenosi Kathmandu Post, vlasti još utvrđuju pune razmjere štete i istražuju što je izazvalo nagli porast vodostaja.
Prema riječima Narayana Prasada Sapkote, čelnika administracije općine Chumnubri, bujica je u naseljima Jagat Bagar, Salleri i Ghattikhola odnijela procijenjenih 35 do 40 kuća.
Vodena stihija uništila je i nekoliko važnih prometnih veza. Odneseni su viseći pješački mostovi koji povezuju Nyakchet i Sirdibas te Machhakhola i Kerauju. Uništen je i željezni most za cestovni promet kod Sotija, koji je povezivao dvije mjesne zajednice općine Aarughat, kao i most koji povezuje okruge Gorkha i Dhading.
Nepalski ministar unutarnjih poslova Sudan Gurung izvijestio je i o šteti na mostu između Nyakcheta i Philim Bazara.
Najmanje pet osoba nestalo
U tijeku su intenzivne akcije traganja i spašavanja. Prema prvim informacijama, pet osoba koje su boravile u kolibi na obali rijeke Ungilung u Chumchetu vodi se kao nestalo.
Istodobno se ne može stupiti u kontakt s još četiri do pet stočara koji su putovali iz Sirdibasa prema Chumlingu.
Nepalska vojska helikopterom je iz Jagata, područja ugroženog klizištima, spasila šest osoba.
U prvim izvješćima nije bilo potvrđenih poginulih ni ozlijeđenih.
Oštećeno i gradilište hidroelektrane
Poplava je pogodila i gradilište velikog hidroenergetskog projekta Budhi Gandaki snage 341 megavat u Salleriju.
Vodeni val odnio je građevinski kamp i dio opreme, dok je nekoliko kuća u Machhakholi poplavljeno.
U Salleriju, na području općine Dharche, ugroženo je još oko 20 do 22 kuće.
Sumnja se na klizište
Nepalski Odjel za hidrologiju i meteorologiju naveo je da je mogući uzrok katastrofe veliko klizište u blizini Chumcheta.
Pretpostavlja se da je klizište moglo privremeno blokirati jedan od pritoka, nakon čega je došlo do naglog oslobađanja velike količine vode i stvaranja razornog poplavnog vala.
Točan uzrok još nije potvrđen, ali satelitske snimke pokazuju veliko klizište na tom području.
Budući da vodostaji i dalje znatno osciliraju, vlasti upozoravaju na vrlo visok rizik od poplava duž koridora rijeke Trishuli, sve do Benighata.
Stanovnicima područja oko Muglinga, Chitwana i Nawalparasija upućen je poziv da ostanu na oprezu dok se situacija ne stabilizira.