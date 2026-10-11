VIDEO Katastrofalna bujična poplava u Nepalu: Deseci kuća nestali, mostovi srušeni, traje potraga za nestalima

Snažna bujična poplava na rijeci Budhi Gandaki rano u nedjelju prouzročila je veliku štetu na području općina Chumnubri i Dharche u nepalskom okrugu Gorkha. Vodeni val odnio je desetke kuća i više mostova, oštetio infrastrukturu hidroenergetskog projekta te poplavio naselja, dok su brojni objekti i dalje ugroženi.

Prema informacijama koje prenosi Kathmandu Post, vlasti još utvrđuju pune razmjere štete i istražuju što je izazvalo nagli porast vodostaja.

Prema riječima Narayana Prasada Sapkote, čelnika administracije općine Chumnubri, bujica je u naseljima Jagat Bagar, Salleri i Ghattikhola odnijela procijenjenih 35 do 40 kuća.

Vodena stihija uništila je i nekoliko važnih prometnih veza. Odneseni su viseći pješački mostovi koji povezuju Nyakchet i Sirdibas te Machhakhola i Kerauju. Uništen je i željezni most za cestovni promet kod Sotija, koji je povezivao dvije mjesne zajednice općine Aarughat, kao i most koji povezuje okruge Gorkha i Dhading.

Nepalski ministar unutarnjih poslova Sudan Gurung izvijestio je i o šteti na mostu između Nyakcheta i Philim Bazara.

Najmanje pet osoba nestalo

U tijeku su intenzivne akcije traganja i spašavanja. Prema prvim informacijama, pet osoba koje su boravile u kolibi na obali rijeke Ungilung u Chumchetu vodi se kao nestalo.

Istodobno se ne može stupiti u kontakt s još četiri do pet stočara koji su putovali iz Sirdibasa prema Chumlingu.

Nepalska vojska helikopterom je iz Jagata, područja ugroženog klizištima, spasila šest osoba.

U prvim izvješćima nije bilo potvrđenih poginulih ni ozlijeđenih.

Oštećeno i gradilište hidroelektrane

Poplava je pogodila i gradilište velikog hidroenergetskog projekta Budhi Gandaki snage 341 megavat u Salleriju.

Vodeni val odnio je građevinski kamp i dio opreme, dok je nekoliko kuća u Machhakholi poplavljeno.

U Salleriju, na području općine Dharche, ugroženo je još oko 20 do 22 kuće.

Sumnja se na klizište

Nepalski Odjel za hidrologiju i meteorologiju naveo je da je mogući uzrok katastrofe veliko klizište u blizini Chumcheta.

Pretpostavlja se da je klizište moglo privremeno blokirati jedan od pritoka, nakon čega je došlo do naglog oslobađanja velike količine vode i stvaranja razornog poplavnog vala.

Točan uzrok još nije potvrđen, ali satelitske snimke pokazuju veliko klizište na tom području.

Budući da vodostaji i dalje znatno osciliraju, vlasti upozoravaju na vrlo visok rizik od poplava duž koridora rijeke Trishuli, sve do Benighata.

Stanovnicima područja oko Muglinga, Chitwana i Nawalparasija upućen je poziv da ostanu na oprezu dok se situacija ne stabilizira.