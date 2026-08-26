VIDEO Katastrofa u Nepalu: Golemi odron pokrenuo zid vode, stotine ljudi nestale u kaosu

Velika prirodna katastrofa pogodila je u srijedu himalajsko područje Nepala uz granicu s Kinom. Prema najnovijim informacijama Associated Pressa, najmanje 22 osobe izgubile su život, dok se za stotinama ljudi još uvijek traga. Katastrofu je, prema prvim stručnim procjenama, pokrenula golema lavina leda i stijena s ledenjačkog područja. Materijal je blokirao vodotok, nakon čega je došlo do naglog oslobađanja ogromne količine vode koja se sjurila niz dolinu. Razorni val nosio je pred sobom blato, kamenje, vozila i dijelove građevina, a pojedina mjesta našla su se praktički zatrpana pod nanosima.

Stotine turista nestale, gotovo 300 su stranci

Prema Associated Pressu, prijavljen je nestanak čak 384 turista, od kojih su 291 strani državljani iz zemalja poput Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Malezije. Rijeka Bhotekoshi naglo je nabujala oko 9 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su uništena sela, prometnice i hidroenergetski objekti. O golemim razmjerima katastrofe izvijestio je i The Wall Street Journal. Američki list navodi da je nestalo više od 380 turista, među kojima gotovo 300 stranaca, dok se među nestalima nalazi i više od stotinu indijskih državljana.

Spasilačke operacije tek su u punom zamahu, a vlasti strahuju da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći.

🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳 A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin. Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga. West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

Čitava naselja pod blatom, mostovi i ceste nestali

Razmjeri razaranja posebno su veliki u nepalskim okruzima Rasuwa i Nuwakot. Associated Press izvještava da su deseci višekatnih zgrada, kamiona i drugih vozila završili zatrpani pod golemim količinama blata.

Stanovništvu uz rijeke Bhotekoshi, Trishuli i Narayani naređeno je da se udalji od obala zbog straha od novih bujičnih valova. Dramatične prizore opisuje i The Guardian, koji prenosi izvještaj Reutersa prema kojem su voda i blato odnosili kuće, ceste i mostove, dok su pogođeni i veliki hidroenergetski projekti.

Jedan zdravstveni djelatnik iz Rasuwe opisao je situaciju kao potpunu devastaciju, navodeći da su naselja uz rijeku potpuno odnesena.

Strahuje se od novog vala

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da uzrok katastrofe možda još nije potpuno nestao. Stručnjaci Međunarodnog centra za integrirani razvoj planinskih područja smatraju da je lavina leda i stijena pala u pritoku rijeke Trishuli i istisnula golemu količinu vode.

The Wall Street Journal navodi da znanstvenici i dalje istražuju točan slijed događaja, dok vlasti pozorno prate stanje zbog mogućnosti dodatnih odrona i poplava.

Katastrofa je ponovno otvorila pitanje sve većeg rizika od ekstremnih događaja u Himalaji, gdje topljenje ledenjaka i rast temperatura povećavaju opasnost od naglih poplava i urušavanja ledenjačkih masa.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Nepal zatražio pomoć Indije i Kine

Nepalske vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u velikoj operaciji traganja i spašavanja. "Zatražili smo i od Indije i od Kine da nam pomognu u operacijama spašavanja", izjavio je glasnogovornik nepalske vlade Sasmit Pokharel za Associated Press.

Indija je ponudila humanitarnu i spasilačku pomoć, dok su kineske vlasti pokrenule veliku potragu na tibetanskoj strani granice. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je intenziviranje potrage za nestalima i evakuaciju stanovništva iz područja kojima prijeti dodatna opasnost. U ovom trenutku potpuni razmjeri katastrofe još nisu poznati. Spasilačke ekipe pokušavaju se probiti do teško dostupnih područja, a podaci o poginulima i nestalima mijenjaju se iz sata u sat.