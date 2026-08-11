VIDEO Katastrofa u Kolumbiji: Snažan potres sravnio zgrade, najmanje 132 mrtvih i stotine ozlijeđenih

Kolumbiju je u ponedjeljak pogodio snažan potres magnitude 7,4 u kojem su, prema dosad dostupnim podacima, poginule najmanje 132 osobe. Vlasti su proglasile izvanredno stanje, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima za koje se strahuje da su ostali zatrpani ispod ruševina, izvijestio je BBC.

Očekuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti s obzirom na razmjere štete u najteže pogođenim područjima.

Prema podacima kolumbijske geološke službe, snažan potres zabilježen je u 7.34 sati po lokalnom vremenu, a epicentar mu je bio u pokrajini Chocó, u blizini sela San José del Palmar. Podrhtavanje tla osjetilo se stotinama kilometara dalje, na velikom dijelu zapadne Kolumbije.

Pereira među najteže pogođenim gradovima

Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u Pereiri, gradu smještenom u poznatoj kolumbijskoj regiji uzgoja kave. Velika šteta nastala je i u okolnim mjestima, kao i na području Valle del Cauca.

Pereira se nalazi oko 55 kilometara od epicentra i pretrpjela je neka od najtežih razaranja. Prema ažuriranim podacima Kolumbijske udruge glavnih gradova, u potresu je ozlijeđeno više od 480 ljudi.

Zanimljivo, u San José del Palmaru, u čijoj je neposrednoj blizini bio epicentar, prema riječima gradonačelnika Leóna Fabija Marína Moncade nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Potres je, međutim, oštetio prometnice koje povezuju to mjesto s ostatkom zemlje.

Dramatične snimke rušenja zgrada

Društvenim mrežama ubrzo nakon potresa počele su se širiti snimke koje pokazuju razmjere katastrofe.

BBC je provjerio autentičnost snimke s glavnog trga Plaza Bolívar u Pereiri, na kojoj se vidi najmanje jedna urušena zgrada. Nakon rušenja prostorom su se proširili oblaci prašine i komadi građevinskog materijala, dok se na trgu nalazio velik broj ljudi.

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Na drugoj snimci iz Pereire zabilježen je trenutak u kojem se zgrada ruši u svega nekoliko sekundi. Ljudi na ulici počinju panično bježati i vikati dok se objekt pred njima pretvara u ruševinu.

Spasilačke službe nastavljaju pretraživati pogođena područja, a strahuje se da bi se podaci o broju poginulih i ozlijeđenih mogli mijenjati kako potraga bude odmicala.