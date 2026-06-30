VIDEO Kaos u Splitu, ljudi bježe s plaža

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je u utorak poslijepodne stiglo do Splita izazvalo je pravu paniku među građanima i turistima. Nakon rekordno vrućeg dana, nebo se u vrlo kratkom roku zamračilo, zapuhao je snažan vjetar, a brojni kupači počeli su u žurbi napuštati plaže.

Posebno kaotično bilo je na splitskoj Obojenoj, gdje su ljudi masovno krenuli prema automobilima i izlazima s plaže, zbog čega su se u kratkom vremenu stvorile velike prometne gužve.

Nevrijeme je iza 17:30 sati zahvatilo područje od Sinja preko Dugopolja do Omiša. Grmljavinski sustav donio je obilne pljuskove, izraženu tuču i snažnu grmljavinu, a najteže je bilo između Dugopolja i Klisa. U Žrnovnici su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 kilometara na sat.