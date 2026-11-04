VIDEO Kaos u Ligi prvaka! Rakete doletjele izvan stadiona, sudac morao prekinuti utakmicu

Nevjerojatne scene obilježile su utakmicu Lige prvaka između Feyenoorda i milanskog Intera. Navijači nizozemskog kluba ispalili su pirotehnička sredstva izvan stadiona, a dio ih je završio na travnjaku i krovu stadiona De Kuip u Rotterdamu.

Incident se dogodio u utorak navečer, tijekom drugog poluvremena utakmice u kojoj je Inter imao uvjerljivu prednost od 3:0. U približno 70. minuti s prostora izvan stadiona prema terenu su počele pristizati zapaljene rakete, zbog čega je švedski sudac Glenn Nyberg bio prisiljen privremeno prekinuti susret.

Jedna od raketa pala je u blizini Interova vratara Josepa Martíneza, dok su druge završile na krovu stadiona. Prekid je trajao približno dvije minute, nakon čega je utakmica nastavljena. Navijači Feyenoorda pirotehniku su ispaljivali izvan stadiona, a snimke neobičnog incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama. Navijačka skupina objavila je i videosnimku ispaljivanja raketa prema stadionu.

UNBELIEVABLE IN ROTTERDAM! #FeyenoordInter halted for 2 minutes because after going 0-3 down Feyenoord fans shot flares from outside the stadium that landed burning on pitch and on roof https://t.co/8Oz76Ppbnx — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 3, 2026

Inter uvjerljivo slavio, Feyenoordu prijeti kazna

Unatoč prekidu, utakmica je nastavljena i završila pobjedom talijanske momčadi rezultatom 3:0. Strijelci za Inter bili su Yann Aurel Bisseck, Pio Esposito i Piotr Zieliński, koji je treći pogodak postigao u 54. minuti.

Incident bi mogao imati i disciplinske posljedice za Feyenoord, kojemu zbog ponašanja navijača prijeti kazna UEFA-e.