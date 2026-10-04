VIDEO Kaos u Francuskoj: Do 500 škola zatvoreno, 24 zapaljene ili devastirane

Francusku posljednjih dana potresa veliki val prosvjeda srednjoškolaca, a situacija je u pojedinim dijelovima zemlje eskalirala do te mjere da će u ponedjeljak nastava biti potpuno ili djelomično obustavljena u između 400 i 500 srednjih škola. Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray potvrdio je u nedjelju da u tim ustanovama trenutačno nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti za normalno održavanje nastave. Prema njegovim riječima, čak 24 obrazovne ustanove u proteklim su danima zapaljene ili devastirane.

Nastava obustavljena u stotinama škola

Problemi su bili vidljivi već u petak, kada je između 400 i 500 od ukupno približno 3700 francuskih srednjih škola privremeno obustavilo nastavu. Sličan broj zatvorenih ili djelomično zatvorenih ustanova očekuje se i u ponedjeljak, iako vlasti najavljuju postupno ponovno uspostavljanje nastave ondje gdje sigurnosni uvjeti to budu dopuštali. Ministar je objasnio da se škole zatvaraju kada postoji materijalna opasnost ili kada su zaposlenici obrazovnog sustava izravno ugroženi.

🇫🇷 A woman was burned in the face in Marseille after a masked, hooded rioter used an improvised aerosol “flamethrower” against her during the unrest. Follow: @europa https://t.co/jEZE6KMrVP — Europa.com (@europa) October 2, 2026

Ministar tvrdi da su se u prosvjede ubacili pripadnici ekstremne ljevice

Geffray je posebno upozorio na nasilje tijekom prosvjeda te tvrdi da su se u pokret srednjoškolaca ubacili militanti, među kojima i pripadnici ekstremne ljevice. Prema njegovim riječima, oni su preuzeli dio prosvjednog pokreta te bili izrazito nasilni, čime su doveli u opasnost i učenike i zaposlenike škola.

Francuski ministar naveo je da je u neredima ozlijeđeno 78 djelatnika obrazovnog sustava. "Takvo nešto nikada nismo vidjeli. Namjerno su napadani zato što su zaposlenici obrazovnog sustava", poručio je Geffray.

Više od 1.700 uhićenih u jednom danu

Prosvjedni pokret počeo je 17. rujna na području Pariza, a potom se postupno proširio diljem Francuske. Situacija je dodatno eskalirala tijekom prošlog tjedna, kada su u brojnim gradovima izbili sukobi i neredi. Samo tijekom petka francuske vlasti privele su više od 1.700 ljudi, dok je od početka tjedna ukupan broj privedenih dosegnuo približno 5.000. Organizatori su najavili nastavak mobilizacije u utorak ako vlasti ne ponude konkretne mjere.

Što traže učenici?

Srednjoškolci koji sudjeluju u prosvjedima traže veća financijska i kadrovska ulaganja u francuski obrazovni sustav. Među glavnim problemima navode pritisak povezan sa sustavom upisa na fakultete Parcoursup, nedostatak zamjenskih profesora, dotrajale školske zgrade te preopterećene rasporede nastave. Dok učenici inzistiraju na poboljšanju uvjeta u obrazovanju, francuske vlasti sada se suočavaju i s ozbiljnim sigurnosnim problemima zbog nasilja koje je pratilo dio prosvjeda.