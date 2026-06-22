VIDEO Kanader gasi požar na Hvaru

Vatrogasne postrojbe diljem Dalmacije tijekom ponedjeljka interveniraju na više lokacija nakon što je nestabilno vrijeme, praćeno grmljavinom i udarima groma, uzrokovalo niz požara na otvorenom prostoru.

Nakon intervencija na šibenskom području, gdje su gorjele površine kod Poda i Prokljana, te požara koji je ranije izbio na Čiovu u blizini Slatina, vatrogasci su angažirani i na otoku Hvaru.

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Novi požar planuo je na području Svete Nedjelje. Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici DVD-a Hvar, a u gašenju sudjeluje 11 vatrogasaca s tri vozila.

Prema prvim informacijama, vatra se kreće prema višim predjelima te se širi uz padinu, zbog čega su uvjeti za gašenje zahtjevniji. Trenutačno nema opasnosti za stambene objekte, no situacija se i dalje prati.

Zbog nepristupačnog terena i širenja požara zatražena je pomoć iz zraka, pa se u akciju uključio i kanader.

Kako izgleda gašenje požara iz zraka na Hvaru, pogledajte u priloženom videu.