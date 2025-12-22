VIDEO Kamion zapeo kod Dioklecijanovog akvedukta, stvorila se gužva u prometu

Danas oko 17 sati došlo je do zastoja u prometu u blizini Dioklecijanovog vodovoda (akvedukta), nakon što se kamion zaglavio na prometnici.

Zbog ovog nemilog događaja na tom se području brzo stvorila veća prometna gužva, a vozači su bili prisiljeni čekati ili koristiti obilazne pravce.

Kako doznajemo, intervencija je protekla bez poteškoća te je vozilo ubrzo uklonjeno s ceste. Trenutačno se promet na tom dijelu odvija bez većih problema i normaliziran je u kratkom roku.