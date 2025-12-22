Close Menu

VIDEO Kamion zapeo kod Dioklecijanovog akvedukta, stvorila se gužva u prometu

Mala nezgoda

Danas oko 17 sati došlo je do zastoja u prometu u blizini Dioklecijanovog vodovoda (akvedukta), nakon što se kamion zaglavio na prometnici.

Zbog ovog nemilog događaja na tom se području brzo stvorila veća prometna gužva, a vozači su bili prisiljeni čekati ili koristiti obilazne pravce.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako doznajemo, intervencija je protekla bez poteškoća te je vozilo ubrzo uklonjeno s ceste. Trenutačno se promet na tom dijelu odvija bez većih problema i normaliziran je u kratkom roku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0