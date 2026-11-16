VIDEO Kamion probio zaštitnu ogradu i sletio niz padinu, s njega ispadale olupine automobila: Policija otkrila što se dogodilo na Jadranskoj magistrali

Teška prometna nesreća koja se u petak dogodila na Jadranskoj magistrali, na predjelu Ratca, završila je slijetanjem teretnog kamiona s ceste, rasipanjem olupina automobila koje je prevozio i ozljeđivanjem dvojice vozača. Policija je dovršila očevid i utvrdila okolnosti nesreće.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, nesreća se dogodila u petak, 13. studenoga, oko 13:50 sati na državnoj cesti D-8, na predjelu Ratca. Prema rezultatima policijskog očevida, nesreću je izazvao 63-godišnji vozač osobnog automobila dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao iz smjera Dubrovnika prema Splitu.

Prešao na suprotnu stranu ceste i udario u kamion

U jednom trenutku 63-godišnjak je prešao na suprotnu kolničku traku, gdje je prednjim lijevim dijelom automobila udario u lijevu bočnu stranu teretnog skupa vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Kamionom, koji se kretao u smjeru Dubrovnika, upravljao je 40-godišnji vozač. Od siline sudara osobni se automobil zarotirao, udario u metalnu zaštitnu ogradu i zaustavio se. Posebno dramatične bile su posljedice sudara za teretno vozilo. Nakon udara kamion je naletio na povišeni betonski rubnjak, što je dovelo do zanošenja i rasipanja tereta.

S njegova tovarnog dijela počele su ispadati olupine automobila koje je prevozio. No, tu nije bio kraj. Teško vozilo nastavilo se nekontrolirano kretati, probilo metalnu zaštitnu ogradu i sletjelo na padinu uz prometnicu, gdje se naposljetku zaustavilo.

Dvojica vozača završila s ozljedama

U nesreći su ozlijeđene dvije osobe. Teške tjelesne ozljede zadobio je 63-godišnji vozač osobnog automobila, za kojeg je policijskim očevidom utvrđeno da je izazvao nesreću. Vozač kamiona, 40-godišnjak, prošao je s lakšim tjelesnim ozljedama.

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