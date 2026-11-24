Dok većina građana još spava, prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) već su na svojim radnim mjestima. U pet sati ujutro u zagrebačkoj prognostičkoj operativi analiziraju satelitske i radarske snimke, prate meteorološke podatke i pripremaju vremenske prognoze.

Kako bi javnosti približili svoj posao, prognostičari DHMZ-a osmislili su, snimili i montirali video pod nazivom Jedan dan u prognostičkoj operativi DHMZ-a, u kojem su pokazali kako izgleda njihova svakodnevica.

Njihov tekst prenosimo u cijelosti:

- Pet je sati ujutro, a u zagrebačkoj operativnoj sobi DHMZ-a smjena je već počela. Dok mi tek planiramo dan, prognostičari već prate satelitske i radarske snimke i pripremaju prognozu koju ćemo provjeriti prije posla, puta ili događaja. Što se sve događa prije nego što prognoza stigne do nas, ovaj su put pokazali sami: osmislili su, snimili i montirali video Jedan dan u prognostičkoj operativi DHMZ-a, od jutarnje smjene u Zagrebu do noćnog dežurstva u Splitu.

Iza svake prognoze stoji cijeli tim, a ovaj smo video napravili na isti način: zajedno, od ideje do montaže. Svatko je dao doprinos, bilo je zabavno, a na rezultat smo ponosni. Sada nam je drago podijeliti ga s vama, poručili su autori.

Gledatelji će s prognostičarima proći kroz jutro: čut će dio jutarnjeg radijskog javljanja, zaviriti na konzultacije koje se održavaju svakog radnog dana u 10 sati i vidjeti kako se prije televizijske prognoze prognostičari na HRT-u konzultiraju s dežurnim prognostičarem.

Između tih trenutaka prognostičari pred kamerom objašnjavaju što stoji iza prognoze: kako odlučuju kada izdati upozorenja za 20 županija i Grad Zagreb te kakve posebne prognoze ljeti izrađuju za vatrogasce, a zimi za cestovne zimske službe. Vidjet će i tko svakog sata prikuplja podatke na kojima se temelje prognoze. A kad završi zagrebačka smjena, posao ne staje: noćno dežurstvo preuzimaju kolege iz Područnog pomorskog meteorološkog ureda u Splitu.

Povod za snimanje videa bio je znanstveno-stručni skup Meteorološki izazovi 11, održan 12. i 13. studenoga 2026. u Zagrebu pod temom Prognoza vremena: izazovi i perspektive razvoja. Umjesto klasične prezentacije, prognostičari su napisali scenarij i uzeli kameru kako bi sudionicima skupa iz prve ruke pokazali što sve i kako rade.

Zavirite u prognostičku operativu i pogledajte cijeli video na YouTube kanalu DHMZ-a.

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