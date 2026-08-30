VIDEO Kakav prizor na splitskom kolodvoru! Pogledajte što su putnici napravili na peronu

Nesvakidašnja snimka sa splitskog kolodvora privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama. Dok su očigledno čekali vlak, skupina dobro raspoloženih putnika spontano se uhvatila za ruke i zaplesala kolo, pretvorivši peron u improviziranu plesnu pozornicu.

Umorni i oznojeni, ali očito puni energije, pokazali su da za pjesmu i ples nije potrebna posebna prilika. Dovoljan je peron, društvo i malo dobrog raspoloženja.

A onda su, očekivano, krenuli komentari.

"Ljudi se vesele što su stigli živi i zdravi HŽ-om"

Jedan od komentara koji je izazvao najviše smijeha bio je na račun Hrvatskih željeznica.

"Ljudi se vesele šta su stigli živi i zdravi HŽ-om", našalio se jedan korisnik.

No ubrzo se razvila i ozbiljna rasprava – koje kolo zapravo plešu?

Jedni su bili uvjereni da je riječ o slavonskom kolu, drugi su prepoznali nijemo vrličko, nekima je "pomalo bacalo na kukunješće", dok se kao kandidat pojavilo i ličko kolo.

U raspravu se uključio i bivši folkloraš.

"Ako ne znaju, mogu vas ja podučit, plesao sam folklor u Slavoniji", poručio je.

Jedan korisnik objasnio je kako ga je zapravo samo zanimalo odakle dolaze rasplesani putnici.

"Ja obožavan sve etno. Slabo znam ostatak lipe Naše. Baš mi je lipo vidit kolo, more, brod, vlak. Ništa negativno. Baš me zanimalo koje je kolo, čijovi su ljudi da guštaju na pruzi. Voli bi vidit još ovakvih prizora. Često se na njoj zapiva, al kolo nikad nisam vidi."

"Bolje se držati za ruke nego u njima držati oružje"

Dok su jedni analizirali korake, ritam i podrijetlo kola, jedan je komentar možda najbolje sažeo cijelu snimku.

"Kolo je kolo i apsolutno je nevažno čije je, na koju je glazbu ili je nijemo. Bolje se držati za ruke nego u njima držati oružje."

I doista, bez obzira na to koje su kolo putnici plesali, prizor s kolodvora pokazao je da se dobra atmosfera može stvoriti i na mjestu na kojem je većina ljudi navikla samo – čekati.