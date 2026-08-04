VIDEO "Kada bi ponovno trebalo, opet bismo bili tamo gdje smo bili od 1991. do 1995.": Snažna poruka bivšeg specijalca BATT Splita uoči Oluje

Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, bivši pripadniK specijalnih postrojbi, hrvatski branitelj, Kristian Petric uputio je poruku posvećenu hrvatskim braniteljima, poginulim i ranjenim suborcima te njihovim obiteljima.

Petric je na društvenim mrežama objavio prigodni video kojim je, kako navodi, želio iskazati poštovanje prema svim hrvatskim vitezovima koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske.

- Nekada smo bili u prvim redovima ponosni na hrvatsko jedinstvo i ostvarenu pobjedu i slobodu, a danas i sutra će tamo biti neki drugi ljudi. Iako nas je sve manje, kada bi ponovno trebalo, opet bismo bili tamo gdje smo bili od 1991. do 1995. – za naš narod i voljenu Hrvatsku - poručio je Petric.

Istaknuo je kako hrvatski branitelji u rat nisu krenuli iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svojoj domovini.

- U rat nismo krenuli zato što smo nekoga mrzili, već zato što smo voljeli i volimo svoje - napisao je Petric.

Posebno je naglasio važnost Dana pobjede, ističući kako je riječ o datumu koji, prema njegovim riječima, predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka moderne hrvatske povijesti.

Kristian Petric bio je pripadnik SJP BATT Split, postrojbe specijalne policije koja je tijekom Domovinskog rata sudjelovala u brojnim zadaćama na ratištima diljem Hrvatske. Danas je aktivan u temama vezanim uz očuvanje sjećanja na Domovinski rat i položaj hrvatskih branitelja.