VIDEO Josipa Lisac o „škandalu“ na pjevačkoj sceni – Ne daješ joj slobodu da se izrazi, da nauči, ne daješ joj mogućnost i podršku

Josipa Lisac sinoć je oduševila publiku 65. Hvarskih ljetnih priredbi. Veneranda je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, nije bilo osobe koja nije plesala i pjevala uz svevremenske hitove hrvatske glazbene dive. No osim glazbe, dogodio se i zanimljiv monolog o podršci mladim pjevačima, slobodi izražavanja i altruizmu.

Bilo je jasno da pjevačica aludira na, kako je rekla, „škandal“ koji je nastao nakon negativna komentara Jacquesa Houdeka na izvedbu Oliverove pjesme u interpretaciji mlade pjevačice Duške Brčić Šušak.

„A što se dogodilo? Ženska je zapjevala zaprav'! Opustila se, to su bile Oliverove večeri. Nekima se to nije svidjelo, pa čak i nekim našim glazbenim kolegama. A što to zapravo znači? To znači da joj ne daješ slobodu da se izrazi. Da nauči. Da joj ne daješ mogućnost ni podršku. Možda sada nije bila tako dobra, ali možda za nekih mjesec, dva, godinu bude najbolja. Treba imati altruizam u sebi, nositi jedan ljudski poriv da nikada ne osuđuješ. Jer gdje je istina? Pa istinu ima svatko svoju. Znate o čemu govorim. Svi moramo imati tu slobodu izražavanja, a onda se tu vidi tko je dobar, a tko nije dobar, onda je sve vrlo jednostavno. Dapače, meni se to (Duškin nastup, op.a) sviđe, nekima od nas se sviđa.“