VIDEO Jelena Rozga iznenadila Splićane usred Jokera. Uzela stvar u svoje ruke i zapjevala

U splitskom trgovačkom centru Joker svečano je otvorena nova poslovnica ZAKS-a, a otvorenje je privuklo brojne posjetitelje. Posebna gošća večeri bila je Jelena Rozga, zaštitno lice ovog poznatog brenda nakita, koja se pobrinula i za trenutak koji okupljeni nisu očekivali.

Popularna Splićanka pojavila se na otvorenju u svom prepoznatljivom elegantnom izdanju, družila se s okupljenima i pozirala pred fotografima, no službeni dio događanja u jednom je trenutku pretvorila u mali, spontani koncert.

Rozga je, naime, odlučila zapjevati i to bez mikrofona.

Uz pratnju gitarista, svojim je glasom ispunila prostor i iznenadila posjetitelje koji su se okupili oko nove poslovnice. Umjesto klasičnog nastupa s pozornice, sve je proteklo u opuštenoj i intimnijoj atmosferi, a upravo je neposrednost izvedbe privukla posebnu pozornost.

Nije joj trebala velika pozornica ni posebna produkcija. Gitara, glas i publika koja se vrlo brzo okupila bili su dovoljni da svečano otvorenje nakratko dobije atmosferu malog akustičnog koncerta.

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