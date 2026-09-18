VIDEO Jakirovića na konferenciji iznenadio hrvatski mikrofon: "Mogu li pričati na hrvatskom?"

Sergej Jakirović odlično je krenuo u novu sezonu na klupi Hulla, nakon što je engleski klub dramatično odveo u Premiership. Hrvatski trener već je stigao i do individualnog priznanja – proglašen je trenerom mjeseca.

Time je postao prvi hrvatski stručnjak koji je osvojio tu nagradu, a ujedno i tek treći Hullov trener kojem je to uspjelo.

Uoči gostovanja kod Newcastlea Jakirović je održao konferenciju za medije, a jedan detalj odmah mu je privukao pozornost. Na stolu je ugledao RTL-ov mikrofon.

„Hrvatski mikrofon. Hrvatski 'mic'!“, reagirao je Jakirović, a potom se obratio RTL-ovu novinaru.

„Hoćeš engleski? Hrvatski, ha?“, upitao ga je.

Dobro raspoloženi Jakirović potom se okrenuo suradniku koji je vodio konferenciju i uz smijeh upitao: „Mogu li pričati na hrvatskom?“

Odgovor je ipak bio negativan. Suradnik mu je kroz smijeh objasnio kako bi se trebao držati engleskog jezika jer konferenciju na YouTubeu prati velik broj navijača Hulla.

„Engleski ipak, imamo jako puno Hullovih navijača koji ovo slušaju na YouTubeu“, odgovorio mu je.

Kratka razmjena tako je donijela simpatičan hrvatski trenutak na Jakirovićevoj konferenciji uoči novog premierligaškog izazova.