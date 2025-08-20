VIDEO Planulo na Paklenjacima. Nazvali smo hvarske vatrogasce

Danas nešto iza 14 sati izbio je požar na području Paklenih otoka u blizini Hvara. Gusti dim koji se nadvio iznad otoka primijetili su brojni stanovnici Hvara, a na teren su odmah upućeni djelatnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako je za Dalmaciju Danas potvrdio zapovjednik DVD-a Hvar, Nikola Škare, u gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasaca uz pomoć broda Kapetanije. Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je vrlo brzo stavljen pod kontrolu te se dalje ne širi.

"Točno vrijeme dojave bilo je nešto iza 14 sati i 10 minuta, a reakcija je bila trenutna. Požar je saniran i nema opasnosti za širenje", rekao je Škare.

Trenutačno nema informacija o šteti ni o tome što je izazvalo požar, a detalji će biti poznati nakon očevida.

U međuvremenu je stigla i dojava o požaru objekta u Milni na Hvaru. I tamo je vatra brzo ugašena.