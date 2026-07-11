VIDEO IZ OMIŠA 'Specijalac u kružnom toku'

Vozač je u Omišu izazvao nevjericu nakon što je ušao u kružni tok vozeći u suprotnom smjeru. Neobična situacija zabilježena je na novom rotoru, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Video je objavljen na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, koja redovito objavljuje snimke i fotografije prometnih situacija iz cijele Hrvatske.

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Uz objavljenu snimku administratori su kratko napisali: "Specijalac u kružnom toku."

Na snimci se vidi kako vozač ulazi u kružni tok iz suprotnog smjera, čime dovodi u opasnost ostale sudionike u prometu. Nije poznato je li pritom došlo do kontakta s drugim vozilima niti je li u događaju bilo ozlijeđenih.

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima upozorili na opasnost ovakvog ponašanja u prometu te istaknuli kako je vožnja u suprotnom smjeru kroz kružni tok mogla imati ozbiljne posljedice.