VIDEO Iz jame na Braču policija izvukla njemačku bombu od 50 kilograma! Dio eksploziva uništili na mjestu, imamo snimku

Policijski službenici protueksplozijske zaštite Ministarstva unutarnjih poslova su, uz stručnu i logističku potporu Hrvatske gorske službe spašavanja, od 21. do 23.rujna proveli zahtjevnu zadaću uklanjanja odbačenih eksplozivnih sredstava iz speleološkog objekta naziva jama „Gustrišica“ na otoku Braču, udaljene oko 500 metara od mjesta Gornji Humac u smjeru mjesta Selca.

U zadaći su sudjelovali policijski službenici Protueksplozijske službe, Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb i Regionalne protueksplozijske jedinice Split, osposobljeni za spuštanje i postupanje s eksplozivnim sredstvima u speleološkim objektima, uz potporu speleologa Hrvatske gorske službe spašavanja. Mjesto postupanja osiguravali su policijski službenici Policijske postaje Brač, Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Riječ je o izrazito zahtjevnom speleološkom objektu dubine oko 200 metara, u kojem su policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split u srpnju ove godine obavili izvid te potvrdili zaprimljenu dojavu da se u jami nalazi veći broj odbačenih neeksplodiranih ubojnih sredstava, većinom iz razdoblja Drugoga svjetskog rata.

Tijekom akcije policijski službenici spustili su se u jamu te iz nje izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja su prethodno utvrdili da su sigurna za vađenje. Dio eksplozivnih sredstava (većinom ručne bombe „Breda“ talijanske proizvodnje) bio je u lošem stanju pa ih se zbog sigurnosnih razloga nije moglo izvaditi na površinu, već su uništena u jami kontroliranom eksplozijom.

Među eksplozivnim sredstvima, u jami se nalazila i njemačka zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, mase oko 50 kilograma. Bomba nije imala aktivan upaljač, a zbog mogućnosti urušavanja nije se smjela uništavati u jami, stoga su je policijski službenici i pripadnici HGSS-a izvadili iz speleološkog objekta. Uništavanje bombe predviđeno je na pogodnoj lokaciji, u odgovarajućim vremenskim uvjetima, ponajprije zbog opasnosti od izbijanja požara.

Sve aktivnosti provedene su uz poduzimanje svih potrebnih sigurnosnih mjera, s obzirom na zahtjevnost speleološkog objekta i vrstu pronađenih eksplozivnih sredstava.